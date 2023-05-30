Запад предлагает Украине «смирительную рубашку» – киевский политолог

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Предложение западных политиков вроде экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Украина может получить членство в НАТО, чтобы не допустить ее атак на Россию, означают лишение Киева геополитического суверенитета.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, такое членство не даст Украине гарантий безопасности, но ограничит ее действия.

«Что предлагает часть западных партнеров, и это не только Киссинджер? Об этой смирительной рубашке НАТО, буквально цитирую, мы говорили с коллегами еще полгода назад, западными. Они предлагают взять нас в НАТО для того, чтобы лишить возможности, лишить геополитического суверенитета, чтобы лишить нас возможности продолжать войну за освобождение всех оккупированных территорий. «Мы вас берем в НАТО и даем гарантии безопасности только тогда, если вы прекратите войну, не будете покушаться на российскую территорию, а России все, что вы уступаете, мы продадим. Вы можете не признавать статус оккупированных регионов, но воевать больше нельзя – мы вас в НАТО берем». Вот, понимаете, смирительная рубашка, вот, что они предлагают. Такая модель, скорее всего, не может быть принята нашим нынешним руководством, потому что она означает де-факто отказ от части территории. Да и сами гарантии безопасности в таком случае достаточно размыты даже внутри НАТО будут», – заявил Бортник.