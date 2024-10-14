Запад предложил Украине проект стены по линии фронта и требует договориться с Россией

Запад предложил Украине договориться с Россией о линии разграничения. Киев же этот вариант не принимает, за что будет сталкиваться с остановкой помощи.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это проект, который предполагает вложение нескольких сотен миллиардов долларов, который предполагает буквально строительство стены. От стратегических укреплений, материальных, на земле, заканчивая радиоэлектронным забором, забором ПВО, усилением ПВО, авиации и так далее – всех разведывательных сил, средств, которые показывают Российской Федерации, что вот вам первая стена и даже взять ее при случае, если вы хотите двигаться на Запад, это очень большая проблема. Где вахтовым методом будут дежурить ВСУ и другие силы обороны. Но это не значит, что миллион будет группировка, и все мужчины будут в этом заборе. И поддержка тех кластеров экономики, которые работают, прежде всего, на стену и другие, выгодные для Запада продукты. Вот это их предложение положено на стол. Но мы не принимаем пока этого предложения. Запад начинает беситься. Отмена «Рамштайна», Германия заявляет, что перестает поставлять тяжелую технику с хранения «Бундесвера». Это предупреждение, свержение коридора. И другие очень тревожные звоночки: заявления спикера парламента Джонсона, который заявил, что «я устал финансировать Украину, перенос «Рамштайна», разрешения бить по российской территории так и не дали ни в Германии, ни в Британии. Это показывает, что нам фактически сейчас предлагают вариант – садитесь с россиянами и рисуйте карту разграничений. Никакой другой проект поддержан не будет. В том числе страшные проекты контрнаступления на 25-й год, в том числе проекты границ 91-го года и прочие страшные проекты. Западу надоело все это, они сказали – только один вариант. Мы его готовы поддержать, любой другой вариант – это просто блокирование помощи и делайте, что хотите», – заявил Арестович.