Запад предложит Украине безопасность в обмен на территории, – Карасев

Анатолий Лапин.  
09.10.2024 13:44
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, НАТО, Россия, Украина


Запад готовится предложить Украине план остановки конфликта, пообещав в нем широкие гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье устава НАТО, или членство в Альянсе в обозримой перспективе. Взамен Украина должна будет смириться, но не признать официально, с потерей территорий, которые находятся под контролем России.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад готовится предложить Украине план остановки конфликта, пообещав в нем широкие гарантии безопасности, аналогичные...

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«Я так понимаю, есть некий план Шольца, и были намерения, по крайней мере публично это звучало, что Шольц намерен переговорить с Путиным, – очевидно, там будет принято окончательное решение, а уже на Рамштайне в военной части или военно-технической части оно будет озвучено. Если не будет предоставлено право на применение дальнобойных ракет, значит, будет принято решение в виде какого-то долгосрочного военного усиления Украины… Если говорить о военной составляющей, есть еще план НАТО, план Столтенберга, который, очевидно, передан по эстафете уже Марку Рютте, и этот план обсуждался 2-го октября, когда Рютте был в Киеве.

Условно говоря, этот план напоминает давнишний израильско-палестинский подход: земля в обмен на НАТО. Украина может оставить под контролем России, не признав эти территории за Россией на время, но взамен этого она получает некие гарантии безопасности, либо надежные по 5-й статье, либо это будет членство, или Украина получит перспективу членства в ближайшее время.

Так что есть план Шольца, есть план Зеленского, который сейчас уточняется, корректируется, и есть план Альянса, потому что Альянсу нужно сказать: «Мы победили». В том смысле, что война остановлена и Украина будет принята в НАТО если не в ближайшем будущем, то в каком-то среднесрочном. А пока на этот переходный период она получает гарантии безопасности, сопоставимые с гарантиями, которые предоставляются всем членам НАТО по 5-й статье Вашингтонского договора», – завил Карасев.

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