Запад предостерегают: военное вмешательство превратит Иран не в демократию, а в Ливию или Афганистан

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На фоне уже озвученных Израилем недвусмысленных намеков на то, что главной целью нынешних ударов по Ирану является создание условий для внутреннего краха тамошнего режима под напором расконсервированной энергии протеста и внутренних противоречий, на Западе слышны и скептические голоса на этот счет.

Так, британское издание Файненшнл Таймс задается вопросом: приведет ли падение режима в Иране к хорошим результатам?

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Издание выражает опасение, что грубая внешняя военная атака на Иран может привести к последствиям, прямо противоположным ожидаемым – вторичной консолидации иранского общества вокруг непопулярного, но получившего образ «жертвы империализма» режима аятолл.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хотел бы этого. Режим в Иране, безусловно, хрупок и крайне непопулярен, поэтому такая возможность не может быть исключена. Но когда страна подвергается нападению извне, население часто объединяется вокруг флага, и оппозиционные группы не могут воспользоваться моментом слабости режима. Реальная угроза режиму исходит изнутри, с улиц иранских городов. Призывы израильского лидера к иранскому народу к восстанию не имеют большого влияния, когда этот народ подвергается бомбардировкам», – резонно отмечает FT.

Издание допускает, что «авторитарные союзники Ирана, Россия и Китай, вряд ли поддержат режим, если он начнет шататься». Издание напоминает, что военное вмешательство России в Сирии в 2015 году, отсрочило бесславное падение растерявшего популярность режима Асада на 10 лет, но все равно не смогло его спасти в более дальней перспективе.

«Но даже если бы она захотела, Москва, вероятно, не имеет возможности вмешаться сейчас, учитывая, насколько она завязана на Украине. А Китай — друг на хорошую погоду, покупающий иранскую нефть и обещающий инвестиции, но не заинтересованный в том, чтобы быть втянутым в обеспечение безопасности в далекой стране, за исключением предоставления технологий наблюдения», – говорится в публикации.

Газета напоминает о множественных рисках, которые несет внезапное обрушение иранского режима в условиях, когда ни у США, ни у Израиля, ни у Запада в целом, нет никакого готового плана по реновации иранского государства «под ключ», и нет кандидатур правящих лидеров на замену нынешним исламистам.

«Если исламский режим в какой-то момент все же падет, не стоит ожидать появления либерального прозападного правительства. Без хорошо вооруженной оппозиции внутри страны элементы вооруженных сил имеют наилучшие шансы выйти победителями в любой борьбе за власть», – пишет газета, намекая на то, что бенефициарами краха режима муллократии может стать КСИР.

По мнению газеты, реальной альтернативой нынешнему порядку, в случае попытки военного вмешательства, является фрагментация страны, как это уже произошло в Ливии, Сирии, Йемене и Сомали.

«В Иране такой процесс будет происходить в гораздо большем масштабе, поскольку курды, арабы, белуджи и даже хорошо интегрированные азербайджанцы будут возвращаться к этническому национализму в стране, где персы едва ли составляют большинство населения», – предостерегает газета.

Газета предостерегает Израиль и США от нынешнего “головокружения от успехов”: