Запад предупредил Зеленского о возможной потере левого берега

Анатолий Лапин.  
05.12.2023 10:47
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске строительства оборонительных укреплений, потому что получил от Запада информацию о готовящемся масштабном наступлении ВС РФ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске строительства оборонительных укреплений, потому что получил от...

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«Рамки эти угрожающие, соответствующие предупреждения Зеленский получает от западных лидеров, поскольку очевидно, что Путин в следующем году попытается после президентских выборов развернуть широкомасштабное наступление в Украину. Потому что контекст президентских выборов в США создает для Путина возможность влиять на выборы.

Если в Украине ему удастся достичь каких-то успехов, то, используя напряжение между республиканцами и демократами, можно будет способствовать тому, что тот же самый Трамп придет к власти и с ним можно будет попытаться достичь неких больших системных компромиссов по целым пластам тех международных позиций, относительно которых у Штатов и России на сегодняшний момент есть противоречия», – сказал эксперт.

«Президент получил от Запада весточку относительно того, что Россия может в рамках широкомасштабного наступления в следующем году, может просто реально оккупировать левый берег, либо часть левого берега.

Мы можем потерять опять территории на левом берегу. Это просто невозможно уже игнорировать. Хотя мы потеряли практически полтора года, но это просто невозможно игнорировать», – заявил Романенко.

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