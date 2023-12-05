Запад предупредил Зеленского о возможной потере левого берега

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске строительства оборонительных укреплений, потому что получил от Запада информацию о готовящемся масштабном наступлении ВС РФ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рамки эти угрожающие, соответствующие предупреждения Зеленский получает от западных лидеров, поскольку очевидно, что Путин в следующем году попытается после президентских выборов развернуть широкомасштабное наступление в Украину. Потому что контекст президентских выборов в США создает для Путина возможность влиять на выборы.

Если в Украине ему удастся достичь каких-то успехов, то, используя напряжение между республиканцами и демократами, можно будет способствовать тому, что тот же самый Трамп придет к власти и с ним можно будет попытаться достичь неких больших системных компромиссов по целым пластам тех международных позиций, относительно которых у Штатов и России на сегодняшний момент есть противоречия», – сказал эксперт.