Запад превратил в Донбасс в «болевую точку» России – мнение

10.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Запад использует ситуацию в Донбассе, чтобы ослабить мощь России и ударить по ее экономике.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил публицист, военный врач, участник боевых действий в Донбассе и Сирии Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно чётко понять, что Донбасс – одна из болевых точек, созданных путём очень длительных и кропотливых вражеских усилий. НАТО, британцы, государства, которые не входят в НАТО, но являются их сателлитами, производят истощение России, создавая очередную болевую точку, посредствам которой можно воздействовать на Россию, чтобы ослабить её мощь.

Потому что, если несколько лет назад меня спрашивали «Почему Украина активно не наступает и не пытается вернуть Донбасс силой?», я отвечал, что им наступать и не нужно. Во-первых, России, так или иначе, приходится экономически поддерживать Донбасс, потому что в нынешнем состоянии Донбасс сам себя прокормить не может. Значит это какое-то поражение экономики России. Второе, на Донбассе сейчас получают ранения и гибнут люди, оттуда беженцы в Россию, и это опять же удар по экономике России», – сказал публицист.

Он отметил, что Россия должна срочно разобраться с проблемой Донбасса, потому что чем дольше тянуть – тем будет хуже.

«Далее, Донбасс – яркий антипример того, за что мы воевали. Мы воевали за Русский мир, а получилась антиреклама. Укры сейчас пишут в своих группах: «Да, мы сейчас может быть и не довольны президентом, но когда мы видим, что происходит на Донбассе – ну его на фиг, мы такого не хотим». Эту тему можно долго обсуждать, но, к сожалению, делать как на Донбассе категорически нельзя – это антипример и отталкивает потенциальных союзников, и дискредитирует идею присоединения к России.

Чем больше лет затягивается эта невнятная ситуация на Донбассе, чем больше там страдает местное население, а всему миру демонстрируется, что какое-то недогосударство якобы Украина, может больно щелкать по носу России, убивать русских граждан и ничего ей за это не будет. Тем хуже для внешне и внутреннеполитической ситуации в России», – заключил Евич.

