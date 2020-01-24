Запад при помощи Зе-банды вышвырнет на улицу десятки тысяч украинцев
Перед масштабной продажей остатков государственных предприятий Западу, анонсированной командой Владимира Зеленского, чиновники подготовят изменения Трудового кодекса, которые позволят осуществлять западным собственникам массовое увольнение сотрудников заводов.
Об этом в беседе на канале ранее поддерживавшей Евромайдан и «войну против России» телеведущей Натальи Влащенко заявил киевский журналист Сергей Лямец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
⬇️
Лямец прогнозирует, что одними из первых под увольнения попадут работники украинских железных дорог, чью передачу под управление немецкому концерну накануне анонсировал премьер Алексей Гончарук.
«Будут обязательно увольнения. Сейчас работники «Укрзализныцы» в большом шоке, потому что тот Трудовой кодекс, который толкает правительство через Верховную Раду, – это гарантированное увольнение для тысяч и тысяч сотрудников.
И то же самое будет в портовой сфере, в госучреждениях, везде. Это – целенаправленная линия, потому что стоит задача перед правительством облегчить процесс увольнения людей, которые не нужны с точки зрения нового собственника.
Это жестоко, и нормальное государство должно предусматривать компенсатор. Но, с точки зрения выживаемости предприятия, что-то в этом есть, новый собственник должен иметь право уволить. Другое дело, что государство, которое должно гарантировать права жителей, в том числе право на достойною жизнь, государство должно выстраивать требования, чтобы людей, которых уволили, их не настигла ужасная участь вот этих стариков, которые роются в мусорных баках, потому что им не хватает, они не могут прожить на пенсию в полторы тысячи гривен.
И я хотел бы услышать от Гончарука, и Милованова не только то, как они за копейки распродадут госсобственность (это, скорее всего, произойдет), а я хотел бы услышать от них, что они будут сделать с теми людьми, которых выставят на улице. А людей выставят на улицу. Это реальный вызов», – сказал Лямец.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.