Запад придумал как исключить Россию из Совбеза ООН

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Новости Украины

Запад может устроить ядерную провокацию на Украине, обвинив в этом Россию, чтобы под предлогом спасения цивилизации исключить РФ из Совета безопасности ООН, где она обладает правом вето.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению политика, речь может идти о подрыве какой-либо украинской атомной станции или ядерном ударе.

«Все, что мы советуем нашему руководству, через некоторое время делает Запад. Просто все, начиная с прекращения поставок газа. Поэтому я вполне допускаю, что американцы и англичане нанесут тактический ядерный удар или взорвут какую-нибудь Хмельницкую атомную электростанцию с тем, чтобы создать локальное радиоактивное заражение, обвинить нас в этом и под это выкинуть нас из Совета безопасности ООН. Подготовка к этому уже идет», – заявил Делягин.