Запад придумал как исключить Россию из Совбеза ООН

07.10.2022  11:36 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 545
 
Дзен, ООН, Провокации, Россия, Украина
Новости Украины

Запад может устроить ядерную провокацию на Украине, обвинив в этом Россию, чтобы под предлогом спасения цивилизации исключить РФ из Совета безопасности ООН, где она обладает правом вето.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад может устроить ядерную провокацию на Украине, обвинив в этом Россию, чтобы под предлогом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению политика, речь может идти о подрыве какой-либо украинской атомной станции или ядерном ударе.

«Все, что мы советуем нашему руководству, через некоторое время делает Запад. Просто все, начиная с прекращения поставок газа. Поэтому я вполне допускаю, что американцы и англичане нанесут тактический ядерный удар или взорвут какую-нибудь Хмельницкую атомную электростанцию с тем, чтобы создать локальное радиоактивное заражение, обвинить нас в этом и под это выкинуть нас из Совета безопасности ООН. Подготовка к этому уже идет», – заявил Делягин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть