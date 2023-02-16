Запад принуждает африканцев и арабов к поставкам оружия на Украину

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США намерены передать Украине оружие, конфискованное при попытке его передаче йеменским повстанцам-хуситам, которые при поддержки Ирана воюют с окупировавшей часть Йемена Саудовской Аравией и ее союзниками.

При этом эксперты не исключают, что на Украину могут отправить и оружие, конфискованное у берегов Ливии, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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«Против сторон конфликта в Ливии до сих пор действует оружейное эмбарго ООН, и около берегов страны работают корабли ВМС Евросоюза, которые пытаются перехватить военные поставки. К примеру, в ноябре было остановлено судно, шедшее из Объединенных Арабских Эмиратов в Ливию с десятками бронеавтомобилей», – сказал военный обозреватель Юрий Лямин «Независимой газете».

По его словам, судно было перенаправлено в один из европейских портов, а сами бронеавтомобили конфискованы. Он считает, что список такого рода доноров для ВСУ может оказаться шире.

«Надо еще отметить, что США с союзниками и их спецслужбы в поисках вооружений и особенно боеприпасов для Украины сейчас тщательно работают с различными африканскими, азиатскими и латиноамериканскими странами. Если одни из них отказываются сотрудничать, то другие вполне могут поддаваться угрозам и подкупу», – добавил эксперт.

Он убежден, что это так или иначе открывает путь к негласной перепродаже имеющихся у этих государств как запасов советского и российского производства, так и продукции иранского, северокорейского и китайского происхождения.

А вот специалист по Ливии Джалел Харшауи обращает внимание, что в эту страну морским путем идут не самые крупные партии, в основном это помощь из ОАЭ.

«Даже перенаправляя в Украину иранские поставки для Йемена, Америка делает лишь символический жест. В реальной жизни это не имеет никакого значения», – подчеркнул Харшауи.