Запад принял решение о «корейской ничьей» на Украине – Карасев

Анатолий Лапин.  
08.04.2024 14:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Запад принял решение заморозить конфликт на Украине по корейскому сценарию. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Карасева, «корейская ничья» выгодна Западу, потому что сохраняет Украину в его орбите и позволяет разместить войска.

Запад принял решение заморозить конфликт на Украине по корейскому сценарию. Об этом в эфире...

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«Я так понимаю, стратегия следующая – они приняли решение заморозить по сценарию корейской ничьи. Что такое корейская ничья? Это фактически замораживается война по нынешней линии фронта. Запад это устраивает, потому что Украина остается в евроатлантическом западном пространстве. Тем более что тут будут военные контингенты со своей инфраструктурой… и все», – сказал эксперт.

«Путин получает это, потому что выбить оттуда его невозможно. Вот, невозможно, военным путем невозможно, но не допустить дальнейший захват территории военным путем и принуждение к миру Украины на условиях России – это недопустимо ни для Украины, ни для Запада», – заявил Карасев.

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