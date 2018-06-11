11.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Запад пришел к выводу, что русские говорили правду про Украину

Проведя инсценировку убийства беглого журналиста Аркадия Бабченко, Украина потеряла доверие Запада.

Об этом киевский журналист Владимир Скачко заявил в программе «Почему Украина нужна России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на все кивки и попытки хоть как-то смягчить этот провал украинской стороны, всё равно на CNN были сказаны слова, которые можно оценить, как приговор всему, чтобы украинская власть и порохоботы, грицеботы, луценкоботы ни говорили. На эту блестящую операцию CNN сказала главные слова: «Оказывается, всё, что говорили русские об украинцах – правда». Вот эти слова – ключевые. Всё остальное – их попытки смягчить.

Всю жизнь обвиняли в том, что украинцы говорят правду, а их перевирают в Кремле, потом вышли с Аркашей Бабченко. Это ли не позор? Это ли не приговор? Нельзя же сказать, что Путин купил CNN и заставил их вот так вот говорить. Вот и всё, больше, чем сказали CNN, я добавлять не буду», – заявил Скачко.

Он уверен, что теперь запад кусает локти, но и с Киевом сделать ничего не может.

«Под видом того, что Украина является партнёром запада, она, на самом деле, является наемником. Запад в ответе за тех, кого приручил, и послать их на фиг невозможно, потому как G7 понимает, что, послав Луценко или Грицака, нет гарантии, что придут умнее и получше. G7, вместо того, чтобы отказаться от идеи вестернизировать Украину, должны делать хоть какую-то игру при полном провале. По хорошему счету, Украина облила дерьмом своих внешних кураторов, показала, что она тупая и бессмысленная. CNN признали, что их партнер оказался говном, но они – журналисты, и просто обозначили стезю. А дипломатам сейчас тяжко, но это политика», – отметил журналист.

Заявив о том, что беглый либерал Аркадий Бабченко жив, Киев, по мнению журналиста, подписал себе смертный приговор.

«Всё было сделано тогда, когда была сказана знаменитая фраза: «Бабченко в студию». На этом должен быть стоп-кадр, мизансцена и в учебник по психиатрии.

Главное последствие из всего этого – теперь любые слова, даже самые правдивые будут работать по эффекту мальчика с волками. Самое страшное будет тогда, когда Украине понадобится помощь, она о ней взвоет, а все подумают, что мальчик в очередной раз кричит: «Волки!», и шутит», – подчеркнул Скачко