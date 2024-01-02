Запад пришел на войну с Россией со спущенными штанами – Арестович

Анатолий Лапин.  
02.01.2024 14:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Россия, Украина


Запад не может мобилизоваться и запустить свою военную промышленность. У него не хватает ресурсов и моральной готовности к противостоянию.

Об этом в интервью беглому российскому либеральному журналисту Евгению Киселеву, обслуживающему украинскую пропаганду, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не может мобилизоваться и запустить свою военную промышленность. У него не хватает ресурсов...

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Арестович делает вывод, что на войну с Россией Запад пришел «со спущенными штанами».

«Запад абсолютно не в форме. Кода я в плохом настроении после очередных разговоров здесь, после получения очередной информации, подтверждающей, я начинаю употреблять сильные метафоры, эпитеты, что Запад на войну явился со спущенными штанами.

Потому что, когда это все послушаешь, нервов не хватает даже у таких спокойных людей, как я. Резюмируя, они не только не готовы материально, они не готовы ментально», – сказал бывший чиновник.

«Для того, чтобы Запад начал всерьез противостоять, даже не воевать, а всерьез противостоять и быть готовым к будущему противостоянию, ему нужно полностью трансформировать ни больше, ни меньше – систему мировоззрения.

То есть переоценить все, что они сделали с 91-го года, признать ответственность за свою политику, выработать новую и полностью сменить тип социально-экономического развития, потому что они не могут запустить военную промышленность в данных конкретных условиях», – заявил Арестович.

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