Запад пришел на войну с Россией со спущенными штанами – Арестович

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Запад не может мобилизоваться и запустить свою военную промышленность. У него не хватает ресурсов и моральной готовности к противостоянию.

Об этом в интервью беглому российскому либеральному журналисту Евгению Киселеву, обслуживающему украинскую пропаганду, заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Арестович делает вывод, что на войну с Россией Запад пришел «со спущенными штанами».

«Запад абсолютно не в форме. Кода я в плохом настроении после очередных разговоров здесь, после получения очередной информации, подтверждающей, я начинаю употреблять сильные метафоры, эпитеты, что Запад на войну явился со спущенными штанами. Потому что, когда это все послушаешь, нервов не хватает даже у таких спокойных людей, как я. Резюмируя, они не только не готовы материально, они не готовы ментально», – сказал бывший чиновник.

«Для того, чтобы Запад начал всерьез противостоять, даже не воевать, а всерьез противостоять и быть готовым к будущему противостоянию, ему нужно полностью трансформировать ни больше, ни меньше – систему мировоззрения. То есть переоценить все, что они сделали с 91-го года, признать ответственность за свою политику, выработать новую и полностью сменить тип социально-экономического развития, потому что они не могут запустить военную промышленность в данных конкретных условиях», – заявил Арестович.