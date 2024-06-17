Запад приступил к перекройке карты южной Азии – хотят оторвать по куску от Индии, Мьянмы и Бангладеш

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Индийское издание The Daily Star поднимает тему западного вмешательства в дела Южной Азии путем разжигания пограничного сепаратизма сразу в трех странах – Индии, Бангладеш и Мьянме.

Речь идет о недавнем сенсационном заявлении премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины о том, что неназванные внешние силы будут пытаться создать «христианское государство», отколов для этого части от Бангладеш и Мьянмы.

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Шейх Хасина заявила, что еще в январе, перед всеобщими выборами (которые прошли в Бангладеш 7 января этого года и вызвали волну критики на Западе за их «недемократичность») с ней встречался некий «белый человек». Гость сообщил ей, что у нее «не возникнет проблем» во время выборов, если она позволит стране, которую он представляет, построить в Читтагонге на территории Бангладеш военную базу.

По словам Шейх Хасины, ей это напоминает ситуацию с Восточным Тимором и предположила, что точно так же некие внешние силы «выкроят христианскую страну, отрезав для нее части от Бангладеш и Мьянмы, и там построят базу в Бенгальском заливе».

Этому заявлению в регионе ему никто не удивился.

«Учитывая, что США широко обвиняли при поддержке других западных стран в попытках повлиять на выборы 2024 года в Бангладеш, совершенно очевидно, что премьер-министр Хасина указывала на США», – указывает индийская газета Firstpost, напоминая, что Минфин США «зашел так далеко, что ввел санкции против элитного военизированного формирования Бангладеш, батальона быстрого реагирования (RAB), а также против семи его нынешних и бывших офицеров из-за предполагаемых нарушений прав человека».

Кроме того, США ввели визовые ограничения для высокопоставленных чиновников Бангладеш, которых они сочли лицами, «подрывающими демократический избирательный процесс» в этой стране».

Бангладешская газета Swarajya развивает эту мысль, указывая на то, что к высказываниям Шейх Хасины стоит относиться серьезно, и что, по словам «высокопоставленных источников», речь идет о независимом государстве Зо, которое может появиться на землях, населенных чинами в одноименном штате Мьянмы и родственными им куки и мизо в Индии и Бангладеш.

Уже упомянутая индийская газета Firstpost пишет, что слова Шейх Хасины должны вызвать тревогу не только в Мьянме или Бангладеш, но также и в Индии.

И если такой сценарий действительно существует, то западные планы по созданию некоего «христианского государства» на фронтире сразу трех стран южной Азии приобретают совсем иное геополитическое значение.