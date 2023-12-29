Запад привел в движение мировые силы, которые похоронят его мировое господство

Олег Кравцов.  
29.12.2023 15:34
  (Мск) , Москва
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БРИКС, Дзен, Запад, Политика, Россия


Санкционная война против России, объявленная странами западного блока, привела к неожиданным результатам для ее организаторов.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Санкционная война против России, объявленная странами западного блока, привела к неожиданным результатам для ее...

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«Беспрецедентная санкционная война, развязанная против России, вместо «показательной порки», которую должны были провести в назидание всем «ревизионистским державам», получила прямо противоположный эффект: именно в 2023 году фактически появилось и прочно утвердилось в политическом лексиконе понятие «мировое большинство».

Это еще не организованное сообщество, но уже фактор, значительно влияющий на глобальные процессы и всё больше осознающий собственные интересы. Этому большинству противоречит однополярная модель мирового управления, все угрозы и перекосы которой вскрылись именно «благодаря» антироссийским санкциям», – пишет Косачев в «Известиях».

Он отмечает, что международные финансовые институты и платежные системы вовсе не нейтральны, поскольку держатели основных резервных валют активно задействуют их в собственных политических целях.

«По сути, Запад сам привел в движение те мировые силы, которые могут похоронить его мировое господство. Очевидно, что мировое большинство, пока еще достаточно аморфное и пестрое, не является каким-то антизападным по своей сути, как оно не является и каким-то «про»: прокитайским или пророссийским.

Но оно, во-первых, достаточно окрепло (экономически, политически, демографически, дипломатически) для того, чтобы формулировать свои цели и интересы, и, во-вторых, осознает важность момента, когда именно голоса стран бывшего так называемого третьего мира порой становятся решающими во время голосований и в процессе формирования мировой повестки в целом», – считает политик.

По его словам, двукратное расширение БРИКС, как и наличие почти трех десятков стран, тяготеющих к объединению, является показателем укрепления глобальных структур, не подконтрольных Западу.

«Показательным было и то, как премьер-министр Индии Нарендра Моди не позволил Западу протащить на саммите G20 конфронтационную резолюцию и «украинизировать» повестку организации», – резюмировал Косачев.

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