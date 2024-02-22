Запад признает Путина, потому что боится нового Пригожина – известный иноагент-аферист

Елена Острякова.  
22.02.2024 19:48
  (Мск) , Москва
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Выборы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Запад не отважится не признать результаты президентских выборов в России.

Об этом в интервью иноагенту Юлии Латыниной заявил беглый российский бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад не отважится не признать результаты президентских выборов в России. Об этом в интервью...

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«Результат будет вообще прежний, потому что после пригожинского мятежа европейцы не хотят ни с кем, кроме Путина, общаться. Такое впечатление складывается. Европейцы и Запад», – сказал Чичваркин.

Он считает, что успех возможен, если разобщенная российская политическая эмиграция наконец объединится.

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