Запад признает Путина, потому что боится нового Пригожина – известный иноагент-аферист
22.02.2024 19:48
(Мск) , Москва
Запад не отважится не признать результаты президентских выборов в России.
Об этом в интервью иноагенту Юлии Латыниной заявил беглый российский бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Результат будет вообще прежний, потому что после пригожинского мятежа европейцы не хотят ни с кем, кроме Путина, общаться. Такое впечатление складывается. Европейцы и Запад», – сказал Чичваркин.
Он считает, что успех возможен, если разобщенная российская политическая эмиграция наконец объединится.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.