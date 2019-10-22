Запад призывает Сербию договориться с военными преступниками из Косово

22.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Будущее правительство в Косово должно отменить стопроцентный налог на товары из Сербии, чтобы ускорить политические переговоры между Приштиной и Белградом.

Об этом на Белградском форуме по безопасности заявил заместитель посланника США по Западным Балканам Дэвид Костеланчик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США надеются и ожидают, что партийные лидеры быстро сформируют правительство и начнут диалог с Белградом, и что они будут готовы приостановить действие пошлин, которые затормозили этот процесс», – цитирует Костеланчика газета «Zeri».

Он также призвал Сербию прекратить кампанию по отмене признаний независимости края и препятствованию его членства в международных организациях.

Ускорить переговоры призвала и бывший верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон.

«Сейчас самое время решить все вопросы в интересах этих стран как можно скорее. Лидеры обеих стран должны не только ожидать действий от Брюсселя, но и сами продвигать этот процесс», – сказала Эштон.

На прошедших в Косово внеочередных выборах победила националистическая партия «Самоопределение». Хотя ее лидер Альбин Курти сразу же отметился скандальными заявлениями о присоединении Косово к Албании, на Западе трактовали итоги выборов как уход от власти боевиков, подозреваемых в военных преступлениях. Собственно поводом для внеочередных выборов стал вызов на допрос в международный трибунал в Гааге бывшего «премьер-министра» Косово Рамуша Харадиная.

Однако, судя по всему, принципиально власть в Приштине не изменилось. Один из сподвижников Курти, Гани Красничи, может быть привлечен к ответственности за военные преступления, пишет Informer.

Красничи был приглашен в Гаагский специальный суд на слушания, чтобы ответить на вопросы прокуроров о многочисленных преступлениях «Освободительной армии Кососово» (ОАК).

Об этом сам Красничи написал на своей страничке на Facebook. Он сообщил, что его будут заслушивать в течение двух дней, 11 и 12 ноября.

«Я обязан положительно отреагировать на этот призыв…», – написал Красничи.

Напомним, сразу после выборов в Косово и Метохии многие бывшие члены ОАК получили повестку из Гаагского специального суда.