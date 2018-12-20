Запад продолжает раскалывать Сербию, делая рукопожатными косовских бандитов

20.12.2018, Москва, Александр Ростовцев

14 декабря парламент марионеточного квазигосударства Косово в нарушение всех договоров и решений Совбеза ООН пошёл на очередное обострение отношений с Сербией, провозгласив о создании собственной армии.

Согласно этому решению вооружённые стрелковым и другим лёгким оружием «силы безопасности Косово», прямые наследники бандитской УЧК, получат тяжёлое вооружение и расширенный военный бюджет.

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В ускоренном режиме косовские депутаты приняли законопроект, согласно которому СБК будут преобразованы в Министерство обороны и Вооружённые силы. Законопроект был поддержан албанскими партиями. Против выступил только «Сербский список», чьи представители демонстративно покинули зал заседания. Сербская партия Косово обоснованно считает, что усиленная танками и артиллерией, прошедшая стадию полицейских формирований и упивающаяся полной безнаказанностью, УЧК, попытается окончательно решить «сербский вопрос».

«Президент Косово» и бывший боевик Хашим Тачи выступил по такому поводу в СМИ, объявив будущую армию «защитницей народа» и «ближайшим союзником НАТО».

По имеющимся данным, «ближайший союзник НАТО» получит бюджет менее 100 млн евро в год, а численно будет равен развёрнутому полку: 5 тыс человек под ружьём и ещё 3 тыс в резерве.

В 2017 году косовары уже пробовали объявить о создании собственной армии, но их американские кураторы в вежливой форме попросили не форсировать события. И примерно на год видимая милитаристская активность в Косово улеглась.

Однако, 29 сентября 2018 года, 60 человек из специальных сил СБК устроили провокацию на границе, выдвинувшись к гидроэлектростанции «Газиводе», входящей в энергосистему Республики Сербской. По приказу Белграда были подняты войска для отражения возможной агрессии и диверсии со стороны косовских сепаратистов. До столкновений дело не дошло: через некоторое время те сами отступили.

Отступили – не значит, что отказались от провокаций. Незадолго до скандального заявления о формировании армии Косова, правящие краем албанские боевики в очередной раз обострили ситуацию, заявив о 100% повышении пошлин на ввозимые из Сербии товары, тем самым полностью сорвав едва наметившийся диалог с Белградом.

18 декабря в Совбезе ООН состоялись слушания, темой которых стала будущая армия Косова. Россия, Сербия и ряд высокопоставленных представителей ООН выразили разочарование и опасение текущим развитием событий. Тогда как США и их карманная пустолайка, представитель Великобритании, объявили процесс создания вооружённых сил марионеточным режимом Приштины абсолютно законным и нормальным.

Президент Сербии Вучич своим выступлением пытался призвать потерявших совесть и благоразумие западных политиков одуматься и не подкладывать под бок Сербии и Европе в целом очередную пороховую бочку.

Российский полпред Василий Небензя, понимая, что обращаться к совести «западных партнёров» бесполезно, пытался воззвать к разуму руководства ЕС, потребовав отмены решения о создании армии Косово. Небензя назвал политику Запада в крае «безответственной, перешедшей безопасную черту» и напомнил присутствующим, что узаконенные вооружённые формирования Косова – это бывшие отряды бандитской УЧК, ответственные за военные преступления и преступления против человечности.

Свою озабоченность выразил зам. Генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа, справедливо рассудивший, что закон о формировании армии косовских сепаратистов вызовет напряжённость в регионе и ухудшит и без того плохие отношения между Белградом и Приштиной.

В ответ, глава американской делегации в ООН Родни Хантер назвал «силы безопасности Косово» «законными многоэтническими формированиями», на которые не распространяется мандат Совбеза ООН о разоружении боевиков миротворческими силами. Правомочность действий властей Приштины Хантер объяснил действием «плана Ахтисаари».

Представитель Великобритании Карен Пирс припомнила сентябрьский инцидент у ГЭС «Газиводе», обвинив сербскую сторону в подготовке военного нападения на «гордых и независимых косоваров». В связи с чем стало ясно, кто и зачем является организатором и вдохновителем сентябрьской провокации.

Очевидно также, что «западные партнёры» внимательно прислушивались к риторическим заявлениям Белграда с обещанием вернуть отколотый западными интервентами край в состав Республики Сербской.

В общем, по сложившейся в последние годы нездоровой традиции Совбез ООН не пришёл к единому мнению относительно скандального и незаконного решения властей квазигосударства Косово.

Эксперты считают, что нагнетание напряжённости в регионе выгодно в первую очередь США и Германии. Интересы США заключаются в создании новых военных баз в Греции и Албании для доминирования в регионе. Окончательный отрыв Косово от Сербии также входит в их интересы. Что касается Германии, то именно её «миротворцы» обеспечивают видимость порядка в крае.

Создание армии Косово даёт в руки Германии инструмент давления на Белград, колеблющийся, но до сих пор не охваченный членством в ЕС. Предполагается, что Сербии, интегрированной в евроатлантические структуры, будет безразлично, что творится в отторгнутом крае. Тем более, что такая Сербия уже не будет союзником России.

Интересно, что НАТО, речами своего генсека Столтенберга, выразило сожаление по поводу «несвоевременного решения по изменению мандата сил безопасности». Довольно лицемерное, надо сказать, сожаление, поскольку в заявлении Столтенберга не прозвучало ни слова об углублении раскола и ухудшении отношений между Сербией и Косово. Скорее, это был тяжёлый вздох измученного бюрократизмом чиновника, которому вскоре предстоит писанина с утряской всевозможных формальностей, связанная с «пересмотром уровня взаимодействия» НАТО с новым вооружённым формированием марионеточного режима Хашима Тачи.

По сути, процесс, запущенный США при поддержке его сателлитов, в Косово, является ползучим выполнением «плана Ахтисаари», проваленного в Совбезе ООН, и спустя 11 лет вновь вытащенного на свет с исторической помойки.

Напомним, в июне 1999 года на территорию Косова были введены международные гражданские силы ООН и международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR). С этого момента край попал под внешнее управление Временной администрацией ООН. Несмотря на то, что в резолюции Совбеза ООН № 1244 от 1999 года говорится о сохранении территориальной целостности Сербии, в 2007 году спецпредставителем генсека ООН в Косове Мартти Ахтисаари был разработан документ, ставший, по сути, планом по отделению края.

Понятное дело, что создание армии Косово из уже имеющихся полицейских «сил безопасности», с приданием им тяжёлых вооружений, как-то уж очень кардинально не повлияет на обороноспособность квазигосударства. Все хлопоты по неприкосновенности установленного в Приштине бандитского режима обеспечивают «партнёры по НАТО» и американская военная база «Бондстил».

Хашим Тачи.

Бывшим боевикам из УЧК, выразителем интересов которых является облагороженный «полевой командир» Хашим Тачи, уже мало ограниченного признания их режима безответственными и циничными политиками других государств. Аппетит приходит во время еды. Вчерашним громилам и убийцам до чёртиков необходимо полное признание их пиратской территории, поднявшейся на наркотрафике, подпольной торговле органами и живым товаром. Тачи не скрывает, что его главная цель – втащить Косово в ООН, а затем и в НАТО.

Ещё одна трансформация УЧК – ступенька на пути к заветной рукопожатности на мировом уровне. Случись это, и многие мировые лидеры и сотрудники дипломатических служб, брезгливо относящиеся к косовскому режиму бандитов и головорезов, будут вынуждены просто из протокольных правил пожимать их грязные лапы и выслушивать кретинические словоизлияния.