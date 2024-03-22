Запад продолжает воспринимать Россию как равноценного игрока мировой повестки – недовольный украинский эксперт

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Никакой блокады России на самом деле не произошло – несмотря на риторику, Запад продолжает с ней сотрудничество и рассматривает как равноценного мирового игрока.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Павел Себастьянович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вчера начал смотреть фильм, такой, «Созвездие», появился новый, который сейчас транслируется везде. И я удивился, что там съемки проходят на территории России, на территории Казахстана, везде Роскосмос. То есть, Россия, российские достижения не ушли с повестки западного мира, они продолжают об этом говорить. Что было для меня очень странным – я, почему-то, думал, что есть какой-то молчаливый бойкот России – и ничего российского: Роскосмос, Росатом не будут больше в Голливуде использоваться. Но нет, мир продолжает держать Россию как равноценного игрока мировой повестки», – заявил Себастьянович.