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Кандидату в президенты Черногории от Движения «Европа сейчас» Якову Милатовичу будет назначена полицейская охрана, партия запросила её из-за угроз физической расправой, сообщили 23 марта в МВД страны.

В первом туре президентских выборов, состоявшемся 19 марта, Яков Милатович получил 28,92% голосов и вышел во второй тур, назначенный на 2 апреля. Действующий глава государства Мило Джуканович, на разных постах правивший Черногорией с конца 1980-х, получил 35,37% голосов.

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Милатовича, прозападного соперника Джукановича, продолжают раскручивать как «жертву». Однако в случае победы он ради углубления сотрудничества с НАТО и гипотетического вступления в ЕС может окончательно пожертвовать отношениями Черногории с Сербией и Россией.

Как сообщили в МВД Черногории, правительство страны должно принять решение о предоставлении полицейской охраны Якову Милатовичу в ближайшие дни, ведь накануне второго тура политические страсти в стране накаляются.

При этом команда Милатовича ещё перед первым туром голосования с помощью СМИ и соцсетей «раскручивала» инцидент в городе Цетинье. Там 10 марта перед съездом Движения «Европа сейчас» на его кандидата напала группа граждан, и за это до сих пор никто не привлечён к ответственности.

Однако произошедшее в Цетинье с самого начала выглядело хорошо спланированной провокацией. Этот город – «твердыня» Мило Джукановича, и проведение съезда партии именно там, а не в столице Подгорице, явно было рассчитано на негативную реакцию местной публики.

Да и само нападение на Милатовича выглядело скорее постановкой. Но сам кандидат в президенты сразу же обвинил Мило Джукановича в причастности к инциденту, и сообщил о том, что в его избирательный штаб поступили сообщения с угрозами.

Примечательно, что решение о выделении охраны второму кандидату в президенты должен принять кабинет министров в техническом статусе под председательством Дритана Абазовича, лидера партии УРА, который публично поддержал Якова Милатовича ещё в первом туре выборов.

Стоит отметить, что Милатович и Абазович в 2020-2022 годах совместно работали в правительстве Черногории, созданном после победы политических сил, оппозиционных к Мило Джукановичу и его Демократической партии социалистов (ДПС, наследница Союза коммунистов Черногории).

Это было парадоксальное правительство: хотя относительное большинство депутатов парламента Черногории, проголосовавших за него, принадлежало к просербскому Демократическому фронту (ДФ), эта партия не получила в Кабмине ни одного поста.

Более того, переговоры о кандидатурах министров вёл с западными посольствами Дритан Абазович, чья партия имела меньше всех мест в правящей коалиции. В результате Абазович стал вице-премьером, контролирующим все силовые ведомства, а само правительство было сформировано из «экспертов», объявленных «внепартийными».

Именно так министром экономики Черногории стал Яков Милатович, являющийся классическим продуктом западных технологий подготовки правителей для посткоммунистических стран. Получив диплом экономиста в Черногории, он был стипендиатом правительства США, за чьи деньги учился в Университете Иллинойса, стажировался в Венском университете как стипендиат правительства Австрии, позже получил стипендию Европейской комиссии.

Позже Милатович стажировался в немецком Фонде Конрада Аденауэра, учился в Лондонской школе экономики, в Пекинском университете, в «Академии лидерства» Стэнфордского университета (США). В Оксфордском университете он завершил обучение в магистратуре в области экономики как стипендиат правительства Великобритании. С тех пор он работал в ряде европейских банков, в том числе и в Европейском банке реконструкции и развития, где отвечал за Балканы.

После отставки правительства Черногории весной 2022 года Яков Милатович стал одним из учредителей Движения «Европа сегодня».

Эта партия выступает за скорейшее вступление Черногории в ЕС и углубление её сотрудничества с НАТО, куда эта страна вошла без референдума в 2017 году, – несмотря на то, что большинство черногорцев были против этого.

При этом Милатовича, скрепя сердце, поддержал бывший кандидат в президенты Черногории от «Демократического фронта» Андрия Мандич, который получил в первом туре 17,4% голосов. Хотя ДФ формально выступает за выход Черногории из НАТО и восстановление нормальных отношений этой страны с Сербией и Черногорией, чего сложно ожидать от Движения «Европа сейчас», однако желание отстранить от власти Мило Джукановича оказалось сильнее.

Кроме того, и в ходе избирательной кампании кандидат от ДФ старался не акцентировать на темах НАТО, Сербии и России.

Таким образом, Яков Милатович имеет высокие шансы на победу во втором туре президентских выборов. Многие местные аналитики считают, что это может привести к тому, что курс Черногории станет ещё более прозападным, пронатовским, антироссийским и антисербским.

Милатовича вполне корректно сравнить с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который после прихода к власти провёл в стране либеральные экономические реформы, однако вверг Грузию в открытый вооружённый конфликт с Россией.

Яков Милатович тоже постоянно говорит об экономике, однако на министерском посту он поддерживал все антироссийские действия правительства Черногории, которое бездумно присоединилось к европейским санкциям против РФ.

Конечно, воевать с Россией, даже в экономическом плане, 600-тысячная Черногория не сможет. Однако эта страна вполне способна создать проблемы одному из немногих союзников РФ на Балканах – Сербии. Отделившись от Югославии в 2006-м, Черногория лишила Сербию своего выхода к морю, который обеспечивал черногорский порт Бар, особенно после строительства железной дороги Белград-Бар в 1970-х.

Ныне уже независимые Сербия и Черногория договорились о строительстве автострады Белград-Бар, которая пока более активно сооружается на сербском участке. Кроме того, сербские власти, которые при помощи российских и китайских компаний модернизировали железные дороги своей страны, ставят вопрос об увеличении пропускной способности колеи от Белграда до Бара.

Однако у НАТО на порт Бар свои планы – в Вашингтоне видят его в качестве пункта базирования военных кораблей Альянса, в первую очередь американских. Но убедить черногорцев в необходимости пожертвовать доходами от транзита товаров в Сербию и обратно сложно, тем более, что большинство из них НАТО недолюбливает.

К примеру, согласно опубликованным 24 марта результатам опроса, проведенного авторитетным изданием «Новая сербская политическая мысль», 52% черногорцев в конфликте на Украине винят США и НАТО, у 28% нет мнения по этому вопросу. Россию в качестве виновника назвали лишь 16% опрошенных, Украину – 4%.

Однако при помощи массированной пропаганды всегда можно переключить внимание на придуманную опасность – например, «угрозу сербской агрессии» (такую тему прозападные СМИ продвигали в ходе недавних выборов Боснии и Герцеговине), да и соответствующую вооружённую провокацию американцы вполне могут организовать.

Конечно, война Черногории, где около 30% населения называет себя сербами (а в конце 1980-х таки было более 90%), с соседней Сербией ныне кажется невероятной. Однако 10 лет назад таким же выглядел и российско-украинский конфликт.

При этом гражданам России в случае черногорско-сербского конфликта тоже достанется: для них могут отменить безвизовый режим въезда в Черногорию (об этом уже говорят власти), и даже ограничить право распоряжаться своей недвижимостью в этой стране.