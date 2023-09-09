Запад продвигается к ядерному шантажу

Елена Острякова.  
09.09.2023 16:06
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Россия


Западные СМИ пишут о том, что надвигается новая гонка ядерных вооружений.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Лосев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные СМИ пишут о том, что надвигается новая гонка ядерных вооружений. Об этом сегодня...

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«США сейчас впервые сталкиваются с двумя ядерными державами. Они говорят, что пока есть паритет США с Россией: 1,5 тысячи боеголовок развернуто с каждой стороны. Если к этому добавляется Китай, то необходимо удвоения ядерного арсенала США. Неслучайно они пытаются перебросить две эскадрильи с тактическим ядерным оружием в Великобританию. Ядерное оружие продвигается к нашей территории. Возможно Польша захочет разместить у себя ТЯО. Ядерное оружие есть в Турции. Они пока союзник США. Мы видим, что невозможность одержать победу над Россией на Украине, опасность противостояния с Китаем подвигают Запад к ядерному шантажу», – сказал Лосев.

Западные эксперты толкают США к модернизации ее ядерного потенциала, заявляя, что в течение нескольких лет Америка должна развернуть 3570 боеголовок.

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