«Запад проглотил факт российской агрессии» – профессор Могилянки

03.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина должна создать единый документ о финансовых потерях в связи с «российской агрессией» и начать шантажировать Москву. Однако Зе-власть подыгрывает России и не спешит этого делать.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил председатель ОО «Безопасность и взаимодействие в Украине» Семен Кабакаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На уровне государства нужно создать документ (о «российской агрессии» и экономических потерях Украины в связи с ней – прим. ред.), и пользоваться им постоянно на международной арене теми политиками, которые защищают интересы Украины, чтобы с каждым днём ужесточать санкции против России, до тех пор, пока она не отойдёт от политики агрессии.

Используя такой документ, говорить о том, что Украина должна получать финансовые поступления за те убытки, которые мы понесли. А страны-гаранты Будапештского меморандума могли бы проявлять более активную позицию по этому вопросу», – отметил он.

Тем не менее, председатель ОО «Безопасность и взаимодействие в Украине» подчеркнул, что украинская власть подыгрывает России и не использует никакие механизмы давления на неё.

«Я думаю, политики, сегодня являющиеся нашей властью, допускают большую ошибку, потому что они не действуют в интересах государства и не используют те механизмы и инструменты, которые можно было бы использовать.

К сожалению, только подыгрывает России, и не делает шаги, которые бы ослабляли Российскую Федерацию», – заключил Кабакаев.

В свою очередь, «доктор» юридических наук, «профессор» Киево-Могилянской академии Владимир Василенко добавил, что международное сообщество, также как и сама Украина, не реагируют на «агрессивные» действия России.

«Лидеры западных государств и украинская власть проглотили факт российской агрессии и проглотили то, что аргументация российской стороны строится на желаниях Владимира Путина, а не на нормах международного права», – резюмировал он.