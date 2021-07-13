Запад проглядел Болгарию, пока занимался Молдовой

13.07.2021, София, Алексей Топоров

В ходе прошедших досрочных выборов в болгарский парламент (Народное собрание) с небольшим отрывом от бывшей правящей прозападной партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) победила партия «Есть такой народ».

Третье место взяла Болгарская социалистическая партия, националисты в парламент не попали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Позиционирующая себя как антикоррупционная популистская партия, «Есть такой народ» в ходе прошедших досрочных парламентских выборов по итогу подсчета 98% бюллетеней набрала 24,1% голосов.

При этом, ранее правящая, прозападная партия ГЕРБ ((Граждане за европейское развитие Болгарии) получила 23,5% голосов избирателей. Явка на досрочных выборах по данным ЦИК Болгарии составила 41%.

Помимо этих партий в болгарский парламент прошли Болгарская социалистическая партия – 13,4%, Демократическая Болгария – 12,6%, протурецкое «Движение за права и свободы» (ДПС) – 10,7% и гражданская платформа «Встань. Мафия вон!», образовавшаяся по итогу прошлогодних уличных протестов против прозападного правительства Бойко Борисова – 5%.

Националисты и открыто позиционирующая себя как пророссийская партия «Атака» в Народной собрание Болгарии по итогам голосования не проходят. Пока трудно предсказать, какие коалиции будут сформированы в итоге, но есть все шансы что противостоящие «ГЕРБ» ранее внесистемные партии объединятся, чтобы сформировать новое правительство.