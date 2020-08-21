Запад проиграет в борьбе за Белоруссию, дрейф к России неизбежен – киевский политолог

21.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко сохранится у власти и продолжит сближение с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, в случае, если победу в белорусском майдане получит все же Запад, то страну ждет уничтожение промышленности и ухудшение уровня жизни.

«Мне кажется, что Лукашенко будет неизбежно дрейфовать в сторону России. А для российской стороны оптимальный сценарий – это плавный трансферт власти. Ясно, что Лукашенко в последующие шесть лет в кресле президента не усидит. Или уход по состоянию здоровья, или конституционные изменения мы получим в Белоруссии, но, судя по всему, Россия будет делать ставку на трансферт власти в сторону менее одиозной, но тем не менее, комфортной для себя и прогнозируемой фигуры.

Поэтому, Запад, мне кажется, здесь в борьбе за Белоруссию проиграет… Пока говорить о безоговорочной победе рано. Но то, что ситуация в Белоруссии уже не будет такой, как прежде, в любом случае, белорусов ждет ухудшение жизни, падение уровня жизни, поскольку Россия уже не будет столь щедро дотировать белорусскую экономику.

Ну и в случае победы оппозиции, я думаю, Лукашенко сделал очень много ошибок, в том числе и коммуникационных. Я думаю, ему можно было бы, когда он ехал на предприятия беседовать с рабочими, ему надо было захватить большие фотографии Львовского автобусного завода, Волгоградского тракторного завода – просто показать, что ждет людей. У них предприятия довольно ухоженные, выглядят привлекательно, но это будет неизбежно», – заявил Золотарев.