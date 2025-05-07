Запад проиграл эту войну, а европейцы застряли с Украиной, – Орбан

Анатолий Лапин.  
07.05.2025 17:32
  (Мск) , Киев
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Венгрия, Дзен, ЕС, Политика, Украина


Запад проиграл противостояние с Россией, это поняли США и выходят из конфликта, а европецы, вместо того, чтобы последовать примеру американцев, застряли вместе с Украиной.

Об этом в эфире видеоблога Spectator заявил политический директор офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его однофамилец Балаш Орбан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад проиграл противостояние с Россией, это поняли США и выходят из конфликта, а европецы,...

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«Запад проиграл эту войну, американцы уходят, а мы, европейцы, застряли здесь вместе с Украиной. И мы (Венгрия, – авт.) все еще думаем, что чем скорее мы заключим мир, тем скорее мы сможем вернуться за стол переговоров, тем лучше будет для Европы и для моей страны, которая тоже страдает от высоких цен на энергоносители, инфляции, высоких процентных ставок и так далее. Такова наша позиция.

Мы знаем, что это была позиция меньшинства внутри Запада. Теперь, когда к нам присоединились США, это позиция большинства даже внутри Запада, а за пределами Запада все думают так же. Поэтому я немного разочарован тем, что все еще есть европейские силы, которые готовы продолжать борьбу без какой-либо стратегической цели», – заявил Орбан.

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