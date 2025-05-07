Запад проиграл противостояние с Россией, это поняли США и выходят из конфликта, а европецы, вместо того, чтобы последовать примеру американцев, застряли вместе с Украиной.

Об этом в эфире видеоблога Spectator заявил политический директор офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его однофамилец Балаш Орбан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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