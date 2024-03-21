«Запад проигрывает России на Украине даже со своим оружием» – Затулин о панике в Киеве

Украина уже не выдерживает военный конфликт с Россией, и сколько бы ей ни давали средств и оружия – не в коня корм. По этой причине Киев ищет, на кого бы свалить вину за проигрыш, а на Западе пытаются пугать вводом войск НАТО.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал депутат Государственной Думы России, директор Института стран СНГ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле – сейчас возник очень такой интересный момент во всей этой истории. Накануне украинского контрнаступления на Западе все откровенно ставили на успех этого контрнаступления, и тезис был – «нанести поражение России, надо только помочь Украине, и все будет хорошо». А после того, как это контрнаступление провалилось, сейчас пластинку сменили на Западе сторонники Украины. Они говорят: «нельзя допустить поражения Украины». Видите, как говорят в Одессе, две большие разницы: «нанести поражение России» – это тезис прошлого года, «не дать нанести поражение Украине» – совсем другой тезис в этом году. Он отражает изменение ситуации. Приходит понимание, что Украина не может победить Россию, какое оружие Украине ни давай – все равно не может победить, она просто не в состоянии это сделать», – подчеркнул депутат.

Именно поэтому, по словам политика, наиболее оголтелые люди на Украине, такие как, политическая путана Алексей Гончаренко, требуют возобновить производство ядерного оружия, даже если Запад будет против. И это приводит к смене стратегии.

«На данный момент на Западе решили поднять дух разговорами о возможности посылки войск, о том, что вот-вот пришлют снаряды – им надо, чтобы мы продолжали воевать. Конечно, это их голубая мечта, чтобы мы вечно воевали. С точки зрения военно-стратегической, я здесь не считаю себя полноправным военным экспертом, но мне, например, ясно: для того, чтобы мы были спокойны, в том числе за Крым и Севастополь, нам надо забрать своё – Новороссию, то есть Николаевскую, Одесскую области, Черноморское побережье Украины. Это побережье должно перейти под наш контроль, и тогда не будет этих дронов, которые по морю засылаются. И не будет возможности через эти порты поставлять Украине вооружение. Это достижимая цель или нет, я не могу ответить. Потому что для этого надо быть в курсе планов Генерального штаба, надо быть верховным главнокомандующим, но я надеюсь, что именно так формулируется. А так это или нет – я не знаю», – пояснил депутат.

Он убежден, что по окончании СВО – Украины, как государства, больше не будет. А с ее преемником будет некий «холодный мир» на перспективу, и в начале, скорее всего, речь будет идти о прекращении огня.

«Это не значит, что все согласятся с нашими приобретениями. Нечто похожее на ситуацию между Северной и Южной Кореей, демаркационная линия. Это, вероятно, один из вариантов. Когда мы к этому подойдем, я не думаю, что это произойдёт завтра, не думаю, что это произойдёт летом. Но в ноябре месяце выборы в Соединённых Штатах. Я, конечно, не отношусь к тем, кто настолько верит Трампу, что считает – с его приходом всё будет по-другому. Нет, конечно. Но, во всяком случае, нечто изменится, и сегодня уже начинает меняться. Поэтому такая лихорадочная активность – не дать этому произойти, поэтому на фоне сонного Байдена появились «макроны», которые говорят, нет, мы еще и войска введем. Они нас пугают», – уверен Затулин.

Официально Франция не отправит войска на Украину, потому как это будет означать прямое вступление в войну и применение ядерного оружия.

«Это будет означать, что мы воюем напрямую уже с государствами-членами НАТО, и нам придется принимать свои решения. И об этом президент недавно говорил в интервью. С этой точки зрения – всё понятно. Я думаю, что сейчас – вот: на чаше весов решимость дальше безоглядно поддерживать Украину. Поэтому те, кто связал себя с этим, так о себе беспокоятся. Если сегодня будет признано, что всё это была ошибка, это будет означать, что политические оппоненты Макрона, Шольца, Сунака, Фондерляйн, Бербок скажут: вы виноваты в том, что вы приняли неправильное решение… Они же этого не хотят, поэтому они цепляются за это. Они надеются, что можно демонстрацией единства Запада в этом вопросе как-то переломить ситуацию. Но ещё раз хочу повторить: какое оружие ни давай Украине, победить Россию она не может. Это просто не в коня корм. Вот о чём речь», – указал политик.

По его словам, уже все должны уже увидеть, что Украина начала уставать, она не выдерживает напряжения.

«Арахамия стал вдруг публично рассказывать о том, что они «вели переговоры, бросили, потому, что приехал Джонсон и сказал – воюйте!» Сам президент у нас, выступая, удивлялся, почему они говорят это прямо и публично… А мне кажется, это понятно. Потому что они хотят успеть сказать: «мы не виноваты, нас заставили воевать, вот мы и воюем». А почему они это делают? Потому что они проигрывают, и отвечать за это придется. Украина в любых переговорах пыталась занять позицию – «мы ни за что не отвечаем». Кучма говорил: «Украина – это поле, на котором играет Россия с Соединёнными Штатами. Мы вообще ни при чём». Как же это ни при чём? Вы-то как раз причём, вы принимаете решение. Они не хотят нести ответственность, поэтому публично говорят: «не мы виноваты, нам сказали, ну как мы против Джонсона? Мы же не можем против Джонсона пойти. Нас заставили». А это означает, что они понимают, что проигрывают. Если бы они побеждали, то Джонсон был бы молодец, что он нас надоумил. «Мы воюем, мы побеждаем, мы всё возвращаем». Нет, видите, «не мы виноваты – Джонсон нас на этот путь неправильный направил». Значит, «мы проигрываем, мы признаём, что мы не можем выиграть», – заключил Затулин.