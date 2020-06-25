Запад просил Украину не дергаться и отдать Крым – Карасев

25.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Западу не нужна Украина с большой территорией, развитой инфраструктурой и интеллектуальными научно-техническими кадрами, а потому он сквозь пальцы смотрит на потерю Крыма и Донбасса, а также разрушение экономики страны.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мне кто-то говорит «Почему они не сделали на «план Маршала?», я говорю – это план анти-Маршала, потому что интегрировать страну Украина в Запад можно только упрощенной, без сложной экономики, без академии наук, а чисто монопрофильной, аграрной, без территории. Потому что слишком большая территория для Европейского союза у этой Украины.

Поэтому они и на Крым смотрели так: «Ну ладно, не будем дергаться, отдайте спокойно». И на Донбасс тоже. Они не заинтересованы в том, чтобы Украина была в рамках территории 91-го года, потому что с такой территорией они не возьмут на Запад. Они же берут кого? У кого маленькие территории, у которых по пять, по девять миллионов человек. Средний размер европейской страны по жителям – это девять миллионов человек…

Они не хотят, чтобы мы как сильная страна со сложной экономикой были там. И они не хотят нас отдавать в другую геополитическую сферу, поэтому делают все… не нужны мы им со сложной высокоразвитой индустриальной экономикой и с такой большой территорией, и научно-техническими кадрами интеллектуальными», – заявил Карасев.