Запад проводит испытания ИИ в боях на Украине
Технологии искусственного интеллекта пока очень слабо задействованы в российско-украинском конфликте.
Об этом в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи» заявила основатель и президент компании Cognitive Pilot Ольга Ускова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пока очень маленькая доля из того, что могло бы быть. Могу перечислить, что мы видим с той стороны (про наших говорить не буду, потому что считаю это неправильным). Мы видим три уровня искусственного интеллекта, которые используются или спешно вводятся в действие той стороной. Это американцы, понятно, что это не на Украине производится. И Израиль, по-моему, по типу разработки.
Первое, это управление летальным оружием. Так называемые беспилотники-камикадзе с искусственным интеллектом, которые точно вычисляют цель и взрываются или наводят снайпера. Дальше, минные разведчики, минные тральщики. Все это идет в экспериментальном режиме. На Украину они все это поставляют в небольшом количестве и только под контролем своих военных, потому что боятся утечки, которая реально происходит», – сказала Ускова.
Также, по ее словам, ВСУ используют системы управления и анализа динамичной ситуации на фронте.
«За каждым боевым подразделением есть какая-то история. Если им американских каких-то товарищей прислали, то у этих товарищей была какая-то практика в Ираке или еще где-то, и можно говорить: этот парень обычно делает вот так», – пояснила эксперт.
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