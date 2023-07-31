Запад проводит испытания ИИ в боях на Украине

Технологии искусственного интеллекта пока очень слабо задействованы в российско-украинском конфликте.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи» заявила основатель и президент компании Cognitive Pilot Ольга Ускова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока очень маленькая доля из того, что могло бы быть. Могу перечислить, что мы видим с той стороны (про наших говорить не буду, потому что считаю это неправильным). Мы видим три уровня искусственного интеллекта, которые используются или спешно вводятся в действие той стороной. Это американцы, понятно, что это не на Украине производится. И Израиль, по-моему, по типу разработки.

Первое, это управление летальным оружием. Так называемые беспилотники-камикадзе с искусственным интеллектом, которые точно вычисляют цель и взрываются или наводят снайпера. Дальше, минные разведчики, минные тральщики. Все это идет в экспериментальном режиме. На Украину они все это поставляют в небольшом количестве и только под контролем своих военных, потому что боятся утечки, которая реально происходит», – сказала Ускова.