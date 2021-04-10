Запад проводит учения по свержению власти в России

10.04.2021, Москва, Максим Карпенко

Против России ведется гибридная война, частью которой является раскачка протестной активности внутри государства и попытки вывести на улицы сотни тысяч сторонников арестованного либерального блогера Алексея Навального. Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев Live» заявили российские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, по словам доцента кафедры РАНХиГС, подполковника полиции в отставке Сергея Карнаухова, речь идет об эшелонированной работе против России.

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«Конечно, мы видим эшелонированную работу, она усиливается по всем фронтам. Мы не должны забывать о том, что митинговая активность никуда не девалась. Просто сейчас было холодно, был снег, шли дожди, было пасмурно и неприятная погода, но все, что происходило, позволило актуализировать проблему митингов на самый высокий уровень. Понятно, я с улыбкой смотрю на эти полмиллиона людей, которые на «Free Navalny» поставили свои галочки. Но вместе с тем это не означает, что не выйдет 5-10-20 тысяч человек, и это проблема, над которой надо работать не такими темпами», – заявил Карнаухов.

Военный эксперт Семен Багдасаров назвал происходящее командно-штабными учениями антироссийских сил внутри страны:

«Это и есть составная часть гибридной войны, которая ведется против нас. Недооценивать это нельзя. Когда я вижу, как «Эхо Москвы» пропагандирует на компьютере у них, как выходить навальнятам и у нас посмеиваются… 500 тысяч, как они там (говорят). Ребята, вообще это называется командно-штабные учения, чтобы вы понимали. Придумали это не они, у них ума не хватит, придумывают это за них. Они отрабатывают схему вывода людей на улицу. Не 500 тысяч, 100-200 тысяч выведут, а мы смеемся. Мы, что, не понимаем? Что, с головой совсем плохо что ли? Неужели вы не видите, что они преднамеренно готовятся к свержению законно конституционной власти, и это – составная часть той войны, которая имеется. Это составная часть – и Донбасс, информационная война, и нажим со стороны государств НАТО, и экономические санкции. Уважаемые, кто-нибудь может обобщить все, что происходит?».