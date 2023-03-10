«Запад пусть помолчит, Бахмут сдавать нельзя» – киевский военный эксперт

Вадим Москаленко .  
10.03.2023 22:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Наивно полагать, что, освободив Артёмовск (Бахмут), русские возьмут и остановятся, о чём говорит опыт Мариуполя, Лисичанска и Северодонецка.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Иван Киричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Наивно полагать, что, освободив Артёмовск (Бахмут), русские возьмут и остановятся, о чём говорит опыт...

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«У нас внутриполитическая дискуссия относительно Бахмута приняла нездоровые формы хотя бы потому, что в принципе возник вопрос, что, видите ли, удержание какого-то города, мол, политическое решение, поэтому оттуда можно оттянуться без каких-либо последствий. Но позвольте, вести войну – это уже политическое решение.

С такой логикой – и в принципе остановить процесс. Но, насколько мне известно, всё-таки львиная доля нашего населения выступает за ведение войны до победного конца. Соответственно, пока есть военная возможность удерживать город Бахмут и уничтожать там русских, это стоит делать.

Тем более, что когда у нас некоторые люди слишком вдохновились политическими мотивациями и настаивают на том, что, если оттянуться из Бахмута, то ничего такого не будет, то [такими темпами] легко и просто подписать агломерацию Константиновка-Славянск-Краматорск тоже на ведение уличных боёв и превращение ещё этих городов в пустошь, знаете, такой себе широкий жест», – рассуждал киевский эксперт.

Также он раскритиковал призывы сдать город со стороны Запада.

«Что касается раздачи советов от западных союзников, мол, оттягивайте войска из Бахмута, а то у вас не будет резервов и чем воевать, но, позвольте, во-первых, они застряли в своих устаревших представлениях на 24.02.2002 года, что можно откуда-то забрать войска, и бои закончатся, русские встанут на оперативную паузу. После Мариуполя не встали, после Северодонецка, Лисичанска не встали, а после Бахмута встанут. Это при том, что даже в предыдущих эпизодах русские несли тяжёлые потери. И если на то пошло, то резервы, которые нам в действительности нужны для контрнаступления, они ещё где-то там готовятся на полигонах западных стран. При чем здесь Бахмут?

Русские до сих пор не отказались от своей политической цели выйти на админграницы Донецкой области и продать это как свою победу, и Бахмут – очень большое препятствие на их пути. Соответственно, если сейчас вот так принять политическое решение, что давайте уберёмся из Бахмута, это всё равно что дать рашистам ключ к победе, дескать, ура, мы захватили Донецкую область», – возмущался Киричевский.

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