«Запад пусть помолчит, Бахмут сдавать нельзя» – киевский военный эксперт

Наивно полагать, что, освободив Артёмовск (Бахмут), русские возьмут и остановятся, о чём говорит опыт Мариуполя, Лисичанска и Северодонецка.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Иван Киричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас внутриполитическая дискуссия относительно Бахмута приняла нездоровые формы хотя бы потому, что в принципе возник вопрос, что, видите ли, удержание какого-то города, мол, политическое решение, поэтому оттуда можно оттянуться без каких-либо последствий. Но позвольте, вести войну – это уже политическое решение.

С такой логикой – и в принципе остановить процесс. Но, насколько мне известно, всё-таки львиная доля нашего населения выступает за ведение войны до победного конца. Соответственно, пока есть военная возможность удерживать город Бахмут и уничтожать там русских, это стоит делать.

Тем более, что когда у нас некоторые люди слишком вдохновились политическими мотивациями и настаивают на том, что, если оттянуться из Бахмута, то ничего такого не будет, то [такими темпами] легко и просто подписать агломерацию Константиновка-Славянск-Краматорск тоже на ведение уличных боёв и превращение ещё этих городов в пустошь, знаете, такой себе широкий жест», – рассуждал киевский эксперт.