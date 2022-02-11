Запад пытается не позволить Республике Сербской иметь независимую прокуратуру и суд

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Послы стран Совета по выполнению мирного (Дейтонского – ред.) соглашения (The Peace Implementation Council – PIC) выпустили совместное заявление.

Международные структуры осудили решение Народной скупщины Республики Сербской учредить собственный, независимый от Сараево Высший судебно-прокурорский совет (Високи судски и тужилачки савјет – ВСТС).

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В совместном заявлении послов стран PIC утверждается, что недавние шаги властей Республики Сербской по введению закона о создании параллельного ВСТС являются явной попыткой в ​​одностороннем порядке взять на себя конституционные обязанности БиГ, что нарушило бы Конституцию и правопорядок в стране.

«Принятие закона о ВСТС Республикой Сербской было бы несовместимо с процессом евроинтеграции БиГ, было бы недопустимым вмешательством в независимость судебной власти и означало бы отставание всей страны от европейских стандартов в области примата права. Реализация закона о ВСТС Республики Сербской создаст неконституционный орган, который поставит под угрозу основные законные права всех граждан БиГ, особенно тех, кто проживает в РС», – говорится в заявлении.

Послы отметили, что «создание в 2004 году единого ВСТС на совместном уровне стало ключевой реформой в модернизации судебной системы БиГ в соответствии с европейскими и международными стандартами».

«PIC призывает депутатов Парламентской скупщины БиГ, избранных от Республики Сербской, а также всех других избранных депутатов принять поправки к Закону о ВСТС БиГ в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. Поправки укрепят честность и прозрачность судебной системы…. PIC по согласованию с Верховным представителем, принимая во внимание его компетенции и инструменты, примет необходимые меры, чтобы обеспечить полное уважение к ВСТС, а также суверенитета и целостности БиГ», – говорится в заявлении PIC. «То, что они делают и заявляют, является чистой пропагандой, потому что они знают, что деятельность Народной скупщины Республики Сербской соответствует Конституции БиГ и Дейтонскому мирному соглашению, и у них есть проблемы с этим фактом», – прокомментировал угрозы послов стран Совета по выполнению мирного (Дейтонского – ред.) соглашения сербский член Президиума БиГ Милорад Додик.

Напомним, что ранее Скупщина Республики Сербской, после вала антисербских судебных решений, постановлений и приговоров (запрета Дня Республики Сербской, отчуждения лесов и частных сельхозугодий в пользу Сараево), а также оправданий бошнякских военных преступников, вышла из договора о едином Высшем судебно-прокурорском совете Боснии и Герцеговины и единых вооруженных силах страны.