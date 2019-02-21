Запад пытается не пустить Россию на рынок высокоточных технологий

21.02.2019, Москва

Запад всеми силами пытается помешать развитию России, чтобы не допустить её на рынки высокотехнологичной продукции.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил сопредседатель партии «Демократический выбор» Сергей Григоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нас не пускают на конкурентные, занятые рынки, на которых продаётся высокотехнологичная продукция. Нас пытаются не только не пустить на газовые рынки Европы, нас пытаются не допустить также на рынок авиастроения. Нам пытаются воспрепятствовать восстанавливать и строить свою гражданскую авиацию.

Мы стоим самолёт МС-21, и нам накладывают санкции на поставку композитных материалов. Конечно, сейчас будет импортозамещение, будут свои заводы. Это не потому, что Россия агрессивна, а потому, что они не хотят, чтобы мы заняли рынок Боинга по продаже хотя бы внутри России. Поэтому нам пытаются диктовать», – отметил он.

Также Сергей Григоров заявил, что усиления внешней безопасности страны необходимо также и для решения этой, сугубо экономической, проблемы.

«Чтобы нам не диктовали, чтобы мы могли проводить свою политику, чтобы у нас были рабочие места, открывались предприятия, создавались технологии, и мы могли торговать своей продукцией сначала у себя, а потом и на внешних рынках – для этого и существует внешняя безопасность», – резюмировал эксперт.