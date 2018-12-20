Запад пытается ослабить влияние Москвы на христианство

20.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Происходящее на Украине является частью общесистемной работы Запада по выдавливанию России из евразийского пространства.

Об этом в ходе «Круглого стола» в рамках работы Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ заявил председатель комитета Госумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера состоялось слушание по вопросам прав человека, в том числе обсуждали вопрос Украины. Один из выступающих, господин Захарченко, который ранее возглавлял МВД Украины, рассказал об опасности и об акценте, который делают украинские власти при поддержке своих старших товарищей в использовании разного рода социально-культурных форматов, гражданских институтов, разного рода псевдорелигиозных объединений”, – сказал политик.

Он отметил, что все эти структуры использовались в ходе первого этапа государственного переворота в 2014 году.

“Хорошо известна роль тоталитарных сект и организаций в ходе событий на майдане. Уже сейчас, по оценкам наших коллег, более 6 миллионов стволов находится на руках в незаконном обороте на Украине», – заявил Гаврилов.

«На наш взгляд, происходящее на Украине является частью общесистемной работы, которую проводят наши оппоненты по выдавливанию России из евразийского пространства, снижению её роли как международного центра влияния. Это относится не только к вопросам безопасности и обороны, финансовых, экономических санкций, но и в том числе к вопросам духовной безопасности, которые проявляются в социально-культурных мероприятиях» – заявил депутат.

«Выдавливание России в «заполярье» – демонстрация того, что истинным центром христианства как основы духовно-нравственных ценностей, идеалов и культурного развития является вовсе не Россия, а Ватикан или в крайнем случае Константинополь со всей своей заокеанской паствой.

Этому служит и снижение роли ценности христианства в мире, оборотной стороной которого является довольно опасное явление, которое служит западному либеральному паразитизму с одной стороны, а с другой – Россия, как в начале 90-х годов становится под влияние нашествия разного рода тоталитарных сект», – подытожил Гаврилов.