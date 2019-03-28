Запад пытается погасить ненависть сербов к НАТО антипрезидентскими протестами

28.03.2019, Москва, Максим Карпенко

Акции протеста, которые проходят в столице Сербии – Белграде с декабря прошлого года, направлены на отвлечение внимания от ответственности НАТО за военные преступления в Югославии двадцатилетней давности.

Об этом в рамках «круглого стола» в Москве заявила профессор МГИМО, специалист по новейшей истории Балкан Елена Пономарева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Балканист отметила, что протесты смещают акцент ответственности за бомбардировки, тема которой должна быть поднята в СМИ и на международных площадках.

«Протесты решают еще очень важную роль – не просто дестабилизации региона, скажем, какой-то конфронтации по косовскому вопросу, но и отвлекает внимание от важнейших событий этого года – двадцатилетие бомбардировок НАТО. И мы опять не судим НАТОвских агрессоров на всех площадках медийных, а мы занимаемся вопросами, связанными с возможностью политического переворота. Эта радикализация протестных движений, я думаю, связана и с этим», – заявила Пономарева.