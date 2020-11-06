«Запад пытается проецировать на РФ ситуацию в Белоруссии» – Нарышкин

06.11.2020, Москва, Елена Острякова

Служба внешней разведки (СВР) РФ не увидела в Белоруссии отработки каких-то новых технологий «цветных революций», которые впоследствии могли бы угрожать стабильности в России.

Об этом глава СВР Сергей Нарышкин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Белоруссии на Российскую Федерацию. Но признаться, каких-то инноваций в Белоруссии отмечено не было. Технологии цветных революций известны давно и применялись за последние два-три десятка лет во многих и многих странах мира», – сказал Нарышкин.