06.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Запад, Политика, Россия, Сюжет дня
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«Запад пытается проецировать на РФ ситуацию в Белоруссии» – Нарышкин


Служба внешней разведки (СВР) РФ не увидела в Белоруссии отработки каких-то новых технологий «цветных революций», которые впоследствии могли бы угрожать стабильности в России.

Об этом глава СВР Сергей Нарышкин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши западные оппоненты пытаются проецировать ситуацию в Белоруссии на Российскую Федерацию. Но признаться, каких-то инноваций в Белоруссии отмечено не было. Технологии цветных революций известны давно и применялись за последние два-три десятка лет во многих и многих странах мира», – сказал Нарышкин.

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