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Ракетный удар по Белгороду, в результате которого погибли и были ранены мирные горожане, в том числе дети, был осуществлен из чешской РСЗО Vampire сербскими ракетами ER Grad 2000.

При этом Сербия не поставляла вооружений Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся информации, удар по Белгороду был нанесен ВСУ из использовавшихся в том числе и для обстрелов Донецка чешских РСЗО RM-70 Vampire, которые являются местной модернизированной версией русской РСЗО БМ-21«Град». При этом била ракетная система по городу 122-мм ракетами повышенной дальности ER Grad 2000 (G2000) производства Сербии.

«Данные ракеты G2000 сербского производства с измененной маркировкой уже ранее были замечены на вооружении ВСУ и способны поражать цели на расстоянии до 40 км, в отличие от стандартных с дальностью до 20 км. О происхождении данной ракеты говорит характерный цвет как самой ракеты, так и ее стабилизаторов», – сообщает телеграм-канал «Военный осведомитель».

При этом Сербия никогда с начала конфликта на Донбассе, а потом СВО не поставляла оружие Украине. Военный эксперт Михаил Звинчук в своем телеграм-канале «Рыбарь» приводит версию, как сербское оружие могло оказаться у ВСУ. В частности, в марте прошлого года прошла оборонная выставка, на которой было заключено несколько контрактов (например, о поставках ракет в Грецию) сербской компанией EdePro.

«Официально в EdePro много раз опровергали прямые поставки на так называемую Украину, но контрактов у них и правда хватает. Сербы оружия ВСУ не поставляли, но это спокойно могли сделать их контрагенты, нарушив запрет на реэкспорт вооружений. Впрочем, неужели кто-то от западных партнёров и их ручных стран будет ожидать честности?», – задается вопросом Звинчук.

При этом в рунете на фоне новостей из Белгорода начинает разгоняться тема о «братушках-предателях», которую очень легко подхватывают не отягощенные знанием истории, реалий и интеллектом пользователи.

«Неужели не ясно, что хозлы специально используют именно сербские боеприпасы, отлично зная как мы отреагируем? Неужели не ясно, что сами сербы разные, есть бизнес, есть люди, есть правительство, элиты. Причём элиты на уровне подсознания отлично помнят, что более-менее честный союзник у них – это Россия, и для восстановления территориальной целостности отношения надо поддерживать. При этом экономической связи с Россией тупо нет, они в блокаде, и вокруг страны ЕС и НАТО, а жить надо каждый день. И кооперация не бывает бесследной, появляются люди, агенты влияния, в силу экономических связей. Точно так же как и в России есть экономические агенты влияния запада. А ещё недавно их было вообще огромное количество», – комментирует ситуацию автор телеграм-канала «Русский Инженер» Алексей Васильев.

По-мнению Васильева, несмотря на всё давление Запада, простые люди в Сербии и значительная часть элит – очень пророссийские.

«Как раз потому, что мы в одной лодке с ними, у нас, у них, у венгров кстати, на носу у каждого своя ирредента. А по одиночке всех задавят», – отмечает «Русский инженер».