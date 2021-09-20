Запад пытается с помощью КПРФ «взломать» Россию

20.09.2021 17:24 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Страны Запада давно используют продажную и беспринципную КПРФ для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, что ЕС, США и Британия заинтересованы в том, чтобы Россия была взломана политически. Это всё находится в одном ряду – и обвинения России в том, что она не является рыночной экономикой, и все санкции, которые мы видели. Они – часть общей политики западных стран, которые не хотят, чтобы Россия была самостоятельным и устойчивым центром развития», – сказал Колташов.

Он подчеркнул, что для своих целей Запад готов использовать кого угодно – хоть сторонников Алексея Навального, хоть продажную КПРФ.

«Видно, что работает огромное количество ботов. В данном случае яростно агитировали и за КПРФ, но эти же люди могли бы агитировать и за Навального полгода назад. Их интересует ослабление действующей власти, и, возможно, получение в виде КПРФ какой-то силы, которая выведет людей на улицы. Россия – очень левая страна. Если бы здесь выскочил какой-нибудь Ярош из «Правого сектора», который стал бы кричать что-то неофашистское «Давайте валить этот кровавый режим», это не вызвало бы никакой реакции. Нужна какая-то сила, которая пользуется авторитетом. В этом смысле выбор КПРФ технически правильный для них. Они понимают, что руководство КПРФ и деньги берёт спокойно. Оно очень сильно коррумпированное, деградировавшее», – добавил эксперт.

По его мнению, КПРФ не представляет никакой угрозы для своих «классовых врагов» с Запада.

«На Западе знают, что такое КПРФ. И либералы, навальнисты, знают и понимают, с кем имеют дело. Они понимают, что эти ребята какую-то роль сыграют, а потом в «прекрасной России будущего» точно так же усядутся в Думе и будут говорить про «проклятый режим», брать деньги, сливать протесты. Но самое главное – они не возглавят «третий Майдан». Они могут сыграть как часть атакующей колонны, подняв красное знамя. А дальше под ними ничего нет, и они не представляют угрозу. Не нужно думать, что это Компартия эпохи Коминтерна, стальные когорты пролетариата. Там ничего нет. И в этом смысле для технологий они идеально подходят», – резюмировал Колташов.