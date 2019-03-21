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21.03.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия
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Запад пытается скрыть свое поражение в Крыму

Крым для России стал не только красивым курортом, но и бастионом в Черном море и на Кавказе.

Об этом на конференции «Крым в современной геополитике» заявил председатель Координационного совета международной ассоциации «Друзья Крыма», бывший премьер-министр Словакии Ян Черногорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, вводя санкции, Запад пытается скрыть свое поражение в Крыму.

«Крым вернулся в Россию не только как красивый полуостров, теплое море, зона отдыха, но и бастион на границе России. Крымские бухты являются безопасной гаванью для российских военных кораблей. Крым охраняет Черное море и Кавказ…

Запад пытается скрыть свое поражение в Крыму санкциями против России и против Крыма. Великая Россия, похоже, может улыбаться санкциям. Великая страна, ее богатые земли и одухотворение людей – ее люди преодолевают санкции и даже используют их для развития отраслей, которые не могли развиваться в условиях конкуренции Запада. Другая сторона санкций – попытка изолировать Крым. Она тоже не выходит – в Крым прибывают иностранные делегации, иностранные туристы, пациенты, туристы. Многие видят, что Запад относится к Крыму несправедливо», – заявил Черногорский.

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