Запад пытается сломить Сербию, чтобы начать экспансию на Восток

08.09.2019, Москва, Елена Острякова

США торопятся урегулировать косовский кризис, чтобы ускорить процесс евроатлантической интеграции Сербии.

Об этом пишет сегодня «Российская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, епископ Зворничко-Тузланский СПЦ Фотий считает, что православные народы являются препятствием на пути экспансии Запада на Восток.

«Мешали мы Наполеону, мешали и Гитлеру и многим другим, кто шел на Россию, а аналогичный сценарий разворачивается и на данном этапе. Сейчас соотношение сил в мире таково, что позволяет Западу сплотиться и попытаться в очередной раз достигнуть цели – прорваться на Восток, а мы находимся на их пути, и из-за этого мы уже много раз страдали», – сказал Фотий.

В сентябре Вашингтон намерен выдвинуть новую инициативу по Косово в форме «разграничения« территорий между Белградом и Приштиной.

«С сентября, когда США начнет продвижение своих инициатив, которые я ожидаю, их позиция будет однозначной, но, естественно, не будет легкой для нас никоим образом», – рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Сербский лидер заявил, что Сербия ожидает отмены пошлин на ввоз товаров в Косово и хочет достичь компромиссного решения, в результате которого не должно получиться так, что сербская сторона не получит ничего.

«Это должен быть договор, согласно которому обе стороны одинаково теряют, но и получают одинаково», – подчеркнул он.