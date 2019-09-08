Запад пытается сломить Сербию, чтобы начать экспансию на Восток
США торопятся урегулировать косовский кризис, чтобы ускорить процесс евроатлантической интеграции Сербии.
Об этом пишет сегодня «Российская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, епископ Зворничко-Тузланский СПЦ Фотий считает, что православные народы являются препятствием на пути экспансии Запада на Восток.
«Мешали мы Наполеону, мешали и Гитлеру и многим другим, кто шел на Россию, а аналогичный сценарий разворачивается и на данном этапе. Сейчас соотношение сил в мире таково, что позволяет Западу сплотиться и попытаться в очередной раз достигнуть цели – прорваться на Восток, а мы находимся на их пути, и из-за этого мы уже много раз страдали», – сказал Фотий.
В сентябре Вашингтон намерен выдвинуть новую инициативу по Косово в форме «разграничения« территорий между Белградом и Приштиной.
«С сентября, когда США начнет продвижение своих инициатив, которые я ожидаю, их позиция будет однозначной, но, естественно, не будет легкой для нас никоим образом», – рассказал президент Сербии Александр Вучич.
Сербский лидер заявил, что Сербия ожидает отмены пошлин на ввоз товаров в Косово и хочет достичь компромиссного решения, в результате которого не должно получиться так, что сербская сторона не получит ничего.
«Это должен быть договор, согласно которому обе стороны одинаково теряют, но и получают одинаково», – подчеркнул он.
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