Запад пытается сократить украинское население до пяти миллионов

Владимир Гладков.  
29.09.2023 13:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 289
 
Демография, Дзен, Общество, Россия, Украина


Страны западного блока не стесняются всесторонне оценивать украинские земли, которые они уже считают своими владениями, и их стремительно сокращающееся население.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил вынужденный покинуть Украину журналист и политический деятель Дмитрий Василец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока не стесняются всесторонне оценивать украинские земли, которые они уже считают своими...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Западные СМИ начали писать, что на Украине самая низкая рождаемость за всю историю, какие-то очень маленькие цифры населения фигурируют в этих статьях. А что дальше?», – спросил ведущий.

«Этот процесс затянется на десятилетия. И с учётом покалеченных судеб и того количества горя, это будет сложная история даже с точки зрения образа будущего.

Потому что если страны НАТО сохранят контроль над частью территории, там будет жить украинский народ на правах арендатора. А западные арендодатели просто будут брать плату, чтобы некоторые украинцы просто имели право там пожить.

Ну а недра в частной собственности, весь суверенитет будет принадлежать Вашингтону. И ни о каком развитии территорий не может быть и речи, будет чисто выкачка ресурсов. И обслуживающий персонал миллионов пять максимум, он будет просто работать», – сказал Василец.

Он подчеркнул, что совсем другое дело будет если на Украину придёт Россия.

«А если воссоединение народов произойдёт, тогда это развитие региона, это перспективы, промышленность, образование, медицина. Это абсолютно другой алгоритм развития, который не предполагает такой варварской эксплуатации», – резюмировал украинский политик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть