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Страны западного блока не стесняются всесторонне оценивать украинские земли, которые они уже считают своими владениями, и их стремительно сокращающееся население.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил вынужденный покинуть Украину журналист и политический деятель Дмитрий Василец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные СМИ начали писать, что на Украине самая низкая рождаемость за всю историю, какие-то очень маленькие цифры населения фигурируют в этих статьях. А что дальше?», – спросил ведущий.

«Этот процесс затянется на десятилетия. И с учётом покалеченных судеб и того количества горя, это будет сложная история даже с точки зрения образа будущего. Потому что если страны НАТО сохранят контроль над частью территории, там будет жить украинский народ на правах арендатора. А западные арендодатели просто будут брать плату, чтобы некоторые украинцы просто имели право там пожить. Ну а недра в частной собственности, весь суверенитет будет принадлежать Вашингтону. И ни о каком развитии территорий не может быть и речи, будет чисто выкачка ресурсов. И обслуживающий персонал миллионов пять максимум, он будет просто работать», – сказал Василец.

Он подчеркнул, что совсем другое дело будет если на Украину придёт Россия.

«А если воссоединение народов произойдёт, тогда это развитие региона, это перспективы, промышленность, образование, медицина. Это абсолютно другой алгоритм развития, который не предполагает такой варварской эксплуатации», – резюмировал украинский политик.