Страны западного блока всеми силами провоцируют российское руководство, чтобы оно дало разрешение на применение ТЯО, чтобы потом дискредитировать Москву на международной арене. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Упреждающего удара ЯР не будет. Это только ответно-встречный удар может быть. Упреждающий это вы развязали ядерную войну. Западе этого только и ждёт, чтобы сказать: «Вот ядерный изгой, смотрите Китай, Индия, Бразилия, вот настоящий ядерный агрессор, это Россия». Только и ждут. Более того, вот эти все полеты дронов, французских, кстати говоря, удары по РЛС в Армавире, это же специально делается для того, чтобы Россия эмоционально ответила накануне швейцарского саммита. А какой первый вопрос швейцарского саммита? Ядерная безопасность. Причём цель – осудить Россию, выдвинуть ей условия. Тогда будут вот этот фактор использовать для дипломатической, внешнеполитической дискредитации России. Только и ждут», – сказал Карасев.

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«Но Путин действует более аккуратно. Он прекрасно понимает эту ловушку, которую расставляют России, чтобы она туда угодила. Потому что это настоящая война, которой не хочет ни Китай, ни Индия, ни Бразилия, ни Южная Африка. Потому что все хотят экономического роста», – подытожил эксперт.