Запад пытается спровоцировать Россию на ядерный удар

Вадим Москаленко.  
31.05.2024 12:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 434
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Провокации, Россия, Украина


Страны западного блока всеми силами провоцируют российское руководство, чтобы оно дало разрешение на применение ТЯО, чтобы потом дискредитировать Москву на международной арене. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Упреждающего удара ЯР не будет. Это только ответно-встречный удар может быть. Упреждающий это вы развязали ядерную войну. Западе этого только и ждёт, чтобы сказать: «Вот ядерный изгой, смотрите Китай, Индия, Бразилия, вот настоящий ядерный агрессор, это Россия». Только и ждут. Более того, вот эти все полеты дронов, французских, кстати говоря, удары по РЛС в Армавире, это же специально делается для того, чтобы Россия эмоционально ответила накануне швейцарского саммита. А какой первый вопрос швейцарского саммита? Ядерная безопасность. Причём цель – осудить Россию, выдвинуть ей условия. Тогда будут вот этот фактор использовать для дипломатической, внешнеполитической дискредитации России. Только и ждут», – сказал Карасев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Страны западного блока всеми силами провоцируют российское руководство, чтобы оно дало разрешение на применение...


«Но Путин действует более аккуратно. Он прекрасно понимает эту ловушку, которую расставляют России, чтобы она туда угодила. Потому что это настоящая война, которой не хочет ни Китай, ни Индия, ни Бразилия, ни Южная Африка. Потому что все хотят экономического роста», – подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть