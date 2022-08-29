«Запад пытается выдать визит МАГАТЭ на ЗАЭС за свое достижение. Это ложь» – Захарова

29.08.2022  14:59 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика
Новости Украины

Получив очевидное дипломатическое поражение в виде готовности инспекции МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС, противившиеся этому США и их союзники попытаются представить происходящее как свое достижение.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Получив очевидное дипломатическое поражение в виде готовности инспекции МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС, противившиеся этому...

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«Я прошу не реагировать на ту информацию и на те вбросы, которые идут сейчас от западников, относительно того, что они якобы уломали, я думаю, что именно так будут строится фразы в российскую сторону на инспекцию, что они якобы употребили все свое дипломатическое искусство, у многих его никогда и не было, уговаривая нас, Москву, на подобную инспекцию.

Это ложь. Попытки такие именно так представить дело уже имеются, поэтому я просто всех заранее предостерегаю относительно того, что именно так будет разворачиваться информационная компания», – заявила Захарова

Она напомнила, что именно Россия настаивала на том, чтобы инспекция МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоялась, для прилагались все дипломатические усилия, контакты и личные встречи с представителями этой организации.

«На самом деле о такой поездке, о такой инспекции настоятельно говорила Москва. Запрашивала, уговаривала. Мало того – получила полное понимание со стороны МАГАТЭ, гендиректора МАГАТЭ, и делала все, чтобы в эти месяцы эта поездка состоялась.

Я помню личные встречи Сергея Лаврова с гендиректором МАГАТЭ несколько месяцев назад, я помню огромное количество контактов, телефонных разговоров и встреч личных наших представителей при этой организации. Дипломатические усилия были направлены на то, чтобы инспекция состоялась.

Исходим из того, что она должна действительно свершиться, вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и все те, кто за ним стоит. И все те, кто использует ядерный объект в качестве просто инструмента, даже уже не шантажа, а терроризма.

Потому что то, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС – это ядерный терроризм. Он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает и в том числе и так, как мы сейчас видим», – подчеркнула представитель МИД РФ.

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