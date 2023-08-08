Запад пытается выиграть время для Украины

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Активизация различных переговорных процессов по Украине, а также выбросы в западную прессу материалов о неудачах наступления ВСУ – это попытка выиграть время Западом.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, по мнению эксперта, Запад сейчас уже не рассчитывает на военную победу Украины над Россией.

«Запад сегодня видит, что расчет на быструю деструкцию России себя не оправдал и, возможно, необходимо будет выигрывать время для подготовки нового столкновения с Россией. И да, Запад сегодня уже не рассчитывает на то, что Украина достигнет военной победы в ближайшее время. И с этим связан набор публикаций в западных медиа, и интенсификация разного рода переговорных форматов, смягчение, определенное, риторики. Запад переоценивает реальность, которая была немножечко другой после освобождения Херсонской и Харьковской областей», – заявил Бортник.