«Запад работал над Донбассом очень хорошо – гораздо лучше России» – Тутта Ларсен
С самого начала «незалежности» Украины западные фонды очень крепко взялись за обандеривание страны и, в том числе, Донбасса, результаты чего приходится пожинать до сих пор.
Об этом в интервью каналу «Разговоры о каждом» заявила известная в конце 90-х как телеведущая MTV Тутта Ларсен, уроженка Донецка, помогающая Донбассу волонтёр Татьяна Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я этого не видела, но здесь было очень много [в 90-2010-е] всяких НКО. Моя мама работала в крупной бизнес-газете, их постоянно отправляли на всякие обмены компетенциями, и мама чуть не уехала в Питтсбург вообще работать. И не уехала только потому, что я в Москве начала умирать, ей пришлось приезжать и год со мной сидеть, пока я болела. Сестра в 16 лет по обмену год в Америке. То есть были очень серьёзные программы какой-то интеграции. Но я видела и другую интересную деталь.
Мы снимали волонтёрский центр в Троицке, и у них есть музей всяких фронтовых и трофейных штук. И там есть книжка из одной украинской школы, идеологический комикс в твёрдой обложке, книжка издана на двух языках – украинском и английском. Там, типа, все художники и мыслящие люди должны собраться сейчас единым фронтом и начать говорить с нашей молодёжью и нести правильные ценности, «пока наш ненасытный восточный сосед не превратил наших детей в янычар», – вспоминает Романенко.
«Это я по памяти, меня троило, потому что эта «мова» уже мне была непонятная. И там реально 16-й год. И там дальше такой замес про то, что мы украинцы, «всэ будэ Украина» и т.д. Меня поразило, что часть книжки на украинском языке, и часть на английском. Работали ребята. Ребята здесь работали очень хорошо. К сожалению, гораздо лучше, чем мы, судя по последствиям», – добавила волонтёр.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: