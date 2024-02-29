Запад «распакует» конфликт в Приднестровье, если ситуация для ВСУ станет катастрофической

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Если Россия создаст катастрофическую ситуацию для Украины и будет наступать слишком быстро, Запад может «распаковать» конфликт в Приднестровье. Это позволит ему оттянуть силы России и ослабить наступление.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если ситуация на фронте для нас будет складываться неблагоприятным образом, то наши европейские друзья могут посоветовать и сделать все, чтобы открыть там еще точку горячую, распаковать конфликт, чтобы отвлечь силы России. И еще один момент – я сейчас моделирую ситуацию, я не говорю, что это будет так, не говорю когда, я говорю если. В таких случаях мы должны предполагать разные, в том числе и худшие сценарии. Если, например, удастся им прорвать и выйти на Николаев-Одессу, а это не думаю, что европейцы хотят допустить. Потому что это – отрезать Украину от Черного моря, это значит – все, можно считать, что война закончена победой России и украинским поражением», – заключил Карасев.