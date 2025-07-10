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Запад подпитывает войну, чтобы она не выходила за рамки Украины, делая Киеву «инъекционные» дозы денег, оружия и техники, чтобы в это время усилить свою безопасность и залатать дыры в обороне.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский пропагандист, русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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