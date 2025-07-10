Запад растягивает войну на Украине, латая пробоины в своей безопасности – львовский русофоб
Запад подпитывает войну, чтобы она не выходила за рамки Украины, делая Киеву «инъекционные» дозы денег, оружия и техники, чтобы в это время усилить свою безопасность и залатать дыры в обороне.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский пропагандист, русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Худшее происходит именно сейчас. Запад, понимая невозможность прекратить войну, нежелание, подчеркиваю устами администрации Белого дома, двух сторон, а эта терминология будет основная сейчас, неготовность и нежелание двух сторон думать над прекращением войны, как раз и произойдет вот это очень благородное для Запада…
Они просто замкнут вечную, неразрешимую, безвыходную, с точки зрения военных целей, очень мало достижимую войну на территории несокрушимого героизма. Будут его подпитывать то инъекционным способом, то банкнотами, то железом, то оружием – для того, чтобы самим жить, усиливаться, латать свои оборонительные пробоины», – рассуждал Дроздов.
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