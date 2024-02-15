Запад раздавит Зеленского, когда он станет не нужен – киевский политолог

Вопрос легитимности президента Владимира Зеленского, срок окончания полномочий которого закончится в мае, является фактором, который поможет сместить нынешнего главу Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Бортник сомневается, что это произойдет в ближайшее время.

«Еще событие само не состоялось, в соответствии с законами и Конституцией все окей, но если Запад решит раздавить Зеленского или отодвинуть, тогда вопрос исчерпания сроков президентских полномочий, безусловно, будет использован против Зеленского. Я имею в виду евроатлантические элиты, то есть, объединенное мнение Вашингтона и ключевых западноевропейских союзников: Лондон, Париж, Берлин», – сказал эксперт.

«Если они когда-то решат, что Зеленский больше не нужен, то через вопрос легитимности нашего президента и раздавят. Путем провоцирования протестов оппозиции внутренней, путем подрыва международного доверия к нему, прекращения с ним встреч – с ним будут таким образом и разделываться.

Но сегодня это маловероятный сценарий. Запад прекрасно понимает, что поднятие любого вопроса легитимности, легальности президента Украины – это будет дестабилизирующий Украину фактор, которым, безусловно, сразу же воспользуется Россия», – заявил Бортник.