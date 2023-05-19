Запад раздражает. Наступление будет в первых числах лета – генерал СБУ

Западные СМИ ещё больше, чем американские чиновники сливают и распространяют секретную информацию о вариантах готовящегося Украиной контрнаступления.

Об этом в эфире канала «Сейчас» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня больше всего раздражала не столько позиция каких-то чиновников в Штатах, что мы точно знаем, что и как происходит, сколько определённых западных журналистов, которые начинают: «По нашим источникам, которые у нас есть в Генштабе Украины – наступление начнётся тогда-то и тогда-то с таких-то направлений». Это уже просто раздражало», – сказал экс-замглавы СБУ.

«Я так понимаю, что Украина просто поставила на место некоторых и журналистов западных, которые вперёд батька в пекло, не знаю, зачем это было нужно, и чиновников, соответственно. Особенно это произошло после утечки этой информации, которая была обнародована через мессенджеры, тайная информация.

Я не скажу, что она кардинально повлияла, но всё равно было неприятно, когда наша информация, которую мы передавали партнёрам, была обнародована всем.

Поэтому я думаю, что информация о наступлении была ограничена и остаётся только в общем. А когда наши будут наступать? Когда будут наступать, тогда и будут наступать. Я всё-таки верю, что это будет в первых числах лета, а не как все называли весеннее наступление», – считает Ягун.