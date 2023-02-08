Запад разрешил Украине применить химическое оружие, чтобы спровоцировать Россию – Стешин

Анатолий Лапин.  
08.02.2023 11:35
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Провокации, Россия, Украина


Запад раскручивает маховик войны, заставляя Россию применить неконвенциональное оружие, чтобы оправдать перед своими налогоплательщиками увеличение военной помощи Украине.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад раскручивает маховик войны, заставляя Россию применить неконвенциональное оружие, чтобы оправдать перед своими налогоплательщиками...

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«Добро Украине дано на применение химического оружия. Зачем это нужно Западу? Западу нужно вывести Россию на симметричные меры, потому что у нас тоже есть химическое оружие, и его немало, есть еще что-нибудь забавное, но неконвенционное. То есть, Западу нужно еще крутануть маховик войны», – сказал военкор.

«Может быть, чтобы оправдать увеличивающиеся объемы военной помощи, в первую очередь, перед своими налогоплательщиками. «Видите, какое исчадие ада. Украинцы на них всего лишь сто бомбочек с хлорцианом скинули, а они весь фронт ипритом задушили», – примерно так это будет подаваться в западных СМИ.

Обращает внимание, что даже Гитлер, человек, лишенный эмпатии и вообще морали, не решился на применение химического оружия… Я вижу, что это хорошо продуманная, согласованная провокация. И на самом верху, в Киеве, и на Западе Россию к чему-то пытаются подвести, к каким-то неадекватным ответным мерам», – заявил Стешин.

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