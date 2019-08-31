Запад разъясняет непонятливым украинцам: Радуйтесь повышению тарифов!

31.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Граждане Украины не должны выражать недовольство по поводу новых и новых витков повышения тарифов на газ – когда государство не сдерживает рост расценок, это ведет к созданию здоровой конкуренции на внутреннем рынке, что в перспективе будет стимулировать рост экономики и обеспечит благополучное будущее украинцев.

Об этом в эфире «UATV» сообщил экс-министр экономики Словакии Иван Миклош, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Повышение тарифов – это необходимый шаг не для валютного фонда (МВФ выдает кредиты Киеву под условие повышения тарифов, чтобы собрать деньги с населения для возвращения долгов, – ред.), а для Украины. Нужно сказать, что регуляция, такая как здесь, сделана более чем 20 лет, была огромным источником коррупции, неэффективности, энергетической, в том же числе и ресурсной зависимости Украины на российском газе.

Значит, нет пути такого, чтобы регулировать цены рыночные. Но можно снижать тем, что, например, когда будет конкуренция в экономике, в энергетике, когда придут новые инвесторы, то конкуренция всегда снижает цены», – заявил экс-министр.

«В Украине уже регулированные цены на газ и находятся на рыночном уровне, значит, уже не нужно повышать эти цены, значит двумя путями можно снижать. Снижать абсолютно цены через конкуренцию и повышать жизненный уровень заработной платой, чтобы платежи были за газ меньшей долей во всех расходах. Это путь, которым шли в Польше, Словакии и других странах. Ни в какой европейской стране не существует регулированных тарифов, как это было в Украине», – подчеркнул Миклош.

Напомним, что тарифы на Украине за последние пять лет после победы Евромайдана выросли в среднем на 745%. Цены на газ выросли на 1080%. Цены на отопление выросли на 1220% с 1 января 2014 года.