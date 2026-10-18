«Запад разыграл втёмную украинских некропатриотов-сентименталов» – киевский философ-майданщик
На Украине доминируют зашкаливающие ненависть и злоба, которые вовсю использует Запад.
Об этом в эфире азербайджанского видеоканала Caliber.Az заявил горячо поддержавший в свое время оба майдана киевский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Запад пожертвовал нами и нашими некропатриотами, сейчас объясню, что это такое, как бы в тёмную разыгрывается Западом. То есть вы ненавидите Россию? Отлично, воюйте, мы вам даже деньги будем давать, оружие будем давать, лишь бы на Европу не напали. И, собственно, эти вот радикальные сентименталы это и делают, понимая или даже не понимая, что они это делают», – сказал Дацюк.
Он объяснил, что вкладывает в понятие «некропатриоты».
«Когда будет утверждаться, что ненависть, неприятие, злоба настолько сильны, что то, чего мы не приемлем, может быть или должно быть уничтожено.
Казалось бы, в ювенальном ресентименте, когда дети говорят, что токсичная мать, токсичный отец – невозможен ресентимент некрофильского уровня. Ничего подобного! Именно возможен и именно в этом виде и возникает.
И когда, не дай бог, человек приходит к выводу, что это зло, тотальное зло, он иногда не может справиться с этим… Он садится на разные психо и нервные средства, не справляется с этим, даже мирится с родителями, но уже выдержать давление своей среды не может.
И он отваживается на наркоманию, алкоголизм, самоубийство и тому подобное. Вот это всё сейчас происходит», – приходит к выводу укро-философ.
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