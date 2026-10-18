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На Украине доминируют зашкаливающие ненависть и злоба, которые вовсю использует Запад.

Об этом в эфире азербайджанского видеоканала Caliber.Az заявил горячо поддержавший в свое время оба майдана киевский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад пожертвовал нами и нашими некропатриотами, сейчас объясню, что это такое, как бы в тёмную разыгрывается Западом. То есть вы ненавидите Россию? Отлично, воюйте, мы вам даже деньги будем давать, оружие будем давать, лишь бы на Европу не напали. И, собственно, эти вот радикальные сентименталы это и делают, понимая или даже не понимая, что они это делают», – сказал Дацюк.

Он объяснил, что вкладывает в понятие «некропатриоты».